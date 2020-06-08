В Совфеде оценили инициативу о размере почасовой оплаты труда

Норма о минимальном размере оплаты труда в час может найти свое место в новой системе трудовых отношений, считает первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Так он прокомментировал RT инициативу группы парламентариев от ЛДПР о том, что при заключении договора на работу в условиях неполного дня минимальная оплата не должна быть менее 150 рублей в час. Сейчас часовая ставка высчитывается из МРОТ: с мая по июль она составляет от 89,85 до 65,92 рубля.

"Разговор о переходе на почасовую систему оплаты труда ведется не первый год", - отметил Валерий Рязанский. По его мнению, сейчас ситуация на рынке труда "достаточно серьезно видоизменится". Например, будут развиваться удаленные форматы.

"Вполне возможно, что эта инициатива может найти свое отражение в новой системе трудовых отношений", - считает сенатор.