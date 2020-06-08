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08.06.2020 20:54
Рубрика: В мире

В США демократы представили законопроект о реформе полиции

Текст: Юрий Когалов

Представители Демократической партии США представили в Конгрессе законопроект о реформе полиции. Как передает телеканал NPR, на этот шаг они пошли в ответ на массовые протесты в стране, спровоцированные смертью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Предполагается, что после этой реформы правоохранительные органы будут работать по-новому

Авторы инициативы предлагают запретить стражам порядка применять удушающие приемы, ужесточить отслеживание неправомерных действий со стороны полиции (создать для этого специальную базу данных), повысить требования к выдаче ордеров, позволяющих полицейским вламываться в дома тех, кого подозревают в употреблении наркотиков.

Фото: Reuters
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Как заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, "истинная справедливость может быть достигнута только с помощью всеобъемлющих действий, вот что мы делаем сегодня". По ее словам, представление законопроекта - только первый шаг на пути структурных изменений полиции. Как подчеркивают авторы документа, правоохранители с предубеждением относятся к афроамериканцам и не несут ответственности за тот ущерб, который они наносят черному сообществу. "Города буквально горят болью и тоской, вызванными насилием над афроамериканцами", - говорят они. Перед внесением законопроекта около двадцати демократов из обеих палат Конгресса США, встав на колени, почтили память Флойда, чья смерть спровоцировала массовые протесты.

Представление инициативы демократов не стало сюрпризом для республиканцев. Они успели уже раскритиковать законопроект, который, как считают, приведет к сокращению органов правопорядка и росту преступности. Как заявил президент США Дональд Трамп, в этом году наблюдается самое низкое число преступлений в истории страны, а демократы хотят уменьшить финансирование и "отказаться от полиции". "Извините, но я хочу закон и порядок", - написал он на своей странице в Twitter.

Предполагается, что рассмотрение законопроекта пройдет до конца июня.

Фото: vesti.ru
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Напомним, беспорядки охватили города США после того, как 25 мая в Миннеаполисе в ходе задержания от рук полицейских погиб темнокожий Джордж Флойд (он скончался в больнице). Несмотря на то, что четверо стражей порядка, принимавших участие в задержании, были уволены на следующий день после инцидента, люди вышли на улицы, обвинив власти в расизме. Впоследствии всем экс-полицейским были предъявлены обвинения, но и это не успокоило людей. Волна беспорядков и погромов прокатилась по всей стране, в 40 городах ввели комендантский час, привлекли на помощь Национальную гвардию. В определенный момент даже президенту Дональду Трампу пришлось укрыться в бункере в Белом доме.

В мире США Беспорядки и протесты из-за убийства афроамериканца в США

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