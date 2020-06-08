В США суд установил залог для полицейского Човина в 1,25 млн долларов

Суд установил залог для бывшего полицейского Дерека Човина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, в размере 1,25 миллиона долларов. Как передает Associated Press, судья Деннис Райли выразила готовность снизить эту сумму до 1 миллиона при условии, если Човин не будет контактировать с членами семьи жертвы, сдаст все имеющееся у него огнестрельное оружие и лицензии на него. Если он согласится, ему также будет запрещено покидать территорию штата Миннесота.

Первые слушания по делу продлились всего 11 минут. Примечательно, что обвиняемый находился не в зале суда, в тюрьме строгого режима штата Миннесота, перед судьей он предстал в режиме телеконференции. Его адвокат Эрик Нельсон не стал оспаривать ни сумму залога, ни предъявленные обвинения. Как ожидается, следующее заседание пройдет 29 июня.

Напомним, Дерек Човин обвиняется в убийстве второй степени. 25 мая во время задержания афроамериканца Джоржда Флойда он надавил ему на шею, в итоге подозреваемый скончался в больнице. Эта смерть спровоцировала массовые протесты в Миннеаполисе, а затем и в других городах по всей стране. Увольнение Човина, а также еще трех офицеров, принимавших участие в задержании (им предъявлены обвинения в пособничестве), людей не успокоило. Протестующие начали требовать реформировать департамент полиции Миннеаполиса, обвиняя стражей порядка в расовой дискриминации и жестокости. Накануне городской совет принял решение распустить департамент, однако кем заменить полицейских, пока не ясно.

Тем временем волна беспорядков прокатилась по всей стране. В 40 городах власти ввели комендантский час, призвали на помощь Гражданскую гвардии. В определенный момент даже президент Дональд Трамп должен был укрыться в бункере в Белом доме.

Применение полицейскими слезоточивого газа для разгона манифестантов вызвало такое негодование, что одно из применяемых средств было запрещено по всем США. А в Миннесоте запретили использовать удушающие приемы при задержаниях.

Кстати, такая мера содержится и в представленном демократами в Конгрессе законопроекте о реформе полиции. Авторы инициативы также предлагают ужесточить отслеживание неправомерных действий со стороны полиции (создать для этого специальную базу данных), повысить требования к выдаче ордеров, позволяющих полицейским вламываться в дома тех, кого подозревают в употреблении наркотиков.