Подготовлен проект поправок в правила дорожного движения, которые вводят новое понятие: "средства индивидуальной мобильности" - СИМ. Речь идет о моноколесах, электросамокатах и других подобных средствах передвижения. Уже закончено общественное обсуждение. А споры - остались.

Например, в Союзе пешеходов считают, что разрешение ездить на электросамокатах и моноколесах по тротуарам приведет к росту количества пострадавших пешеходов. А разрешение двигаться им по обочине и по правой полосе - приведет к росту наездов на пользователей этих гаджетов.

Напомним, в соответствии с этим проектом в правилах появляются так называемые средства индивидуальной мобильности, к которым относятся не только моноколеса, гироскутеры и электросамокаты, но даже обычные роликовые коньки, простые самокаты, а также скейты. В общем, все, что нельзя назвать велосипедом. При этом для них устанавливаются некие общие правила для передвижения по городам и весям.

В частности, они предусматривают места, где можно передвигаться на этих СИМ. Это зависит от возраста того, кто ими управляет. Так, например, ребенок до семи лет может кататься на самокате по тротуару. Подросток от 7 до 14 лет сможет двигаться по велосипедным дорожкам. А те, кому больше 14 лет, получат право даже выезжать на проезжую часть, если не предусмотрено велосипедных полос и дорожек. А также им разрешат двигаться по обочинам. При этом скорость движения таких устройств в смешанном с пешеходами потоке будет ограничена 20 км/ч.

Для движения по проезжей части установлены отдельные условия: не разгоняться более 60 км/ч. Также такие устройства должны быть оборудованы электродвигателем, тормозами, фарой и световозвращателем. Моноколесам и гироскутерам выезд на проезжую часть будет запрещен.

Однако, как считают в Союзе пешеходов, такие правила вовсе не обеспечивают безусловную безопасность как пешеходов, так и тех, кто этими СИМ пользуется. Например, разрешение двигаться по тротуарам в потоке с пешеходами на скорости 20 км/ч вызывает сомнения.

В экспертном сообществе полагают, что такие изменения могут привести к росту числа пострадавших пешеходов. Опасны они и для пользователей этих гаджетов

Как утверждает глава Союза пешеходов Владимир Соколов, пока никто не проводил исследований, чем грозит пешеходу столкновение с тем, кто управляет моноколесом или электросамокатом на скорости 20 км/ч. Не учтена интенсивность пешеходных потоков. А главное, по непонятной причине забыли о том, что в прошлом году из-за столкновения с теми, кто управлял этими СИМ, несколько человек погибло и десятки получили ранения.

Остается несколько вопросов. Каким образом те, кто управляет СИМ, должны следить за своей скоростью? Ни на роликовых коньках, ни на скейтбордах, ни даже на гироскутерах спидометров нет. Исходя из чего они должны определять скорость?

Более того, такие нарушения новоявленных правил невозможно даже толком администрировать. Кто и каким радаром будет фиксировать скорость, с которой едет человек на гироскутере? Каким образом такому "пешеходу" - а те, кто управляет СИМ, приравнены именно к пешеходам - инспектор будет предъявлять претензии? Ведь номеров на этих средствах перемещения нет.

У нас пешеходов сложно привлечь к ответственности за переход дороги в неположенном месте. За ними надо еще побегать. У многих из них нет при себе документов, удостоверяющих личность. А везти такого пешехода в отделение - та еще проблема. Как минимум на это надо потратить время и всего за 500 рублей штрафа. А что говорить про тех, кто ездит на электросамокатах?

Кстати, по мнению главы Союза пешеходов Владимира Соколова, большинство электросамокатов вполне подпадают под установленное в правилах определение мопедов. Во всяком случае, по мощности двигателей от 0,25 до 4 кВт. А для управления таким транспортом нужны права.

Кстати, о правах. Тем, кто управляет СИМ, разрешено передвигаться по жилым зонам и дворам на скорости до 20 км/ч. Так же, как и автомобилистам. Но у автомобилистов есть знания правил, подтвержденное полученными правами, а также опыт управления транспортом. У самокатчиков и гироскутеристов нет ни того, ни другого. Более того, в отличие от автомобилистов, в случае аварии, они могут скрыться с места происшествия без всяких для себя последствий. А водителю за причинение вреда здоровью или жизни грозит до 12 лет лишения свободы.

Большинство электросамокатов подпадают под установленное в правилах определение мопедов. Во всяком случае, по мощности двигателей от 0,25 до 4 кВт

Как пешеход, тот кто управляет СИМ не несет ответственности за движение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. А также, как пешеход, не облагается обязанностью возмещения причиненного им вреда жизни и здоровью других пешеходов.

В проекте правил прописаны совершенно невозможные и непонятные вещи для владельцев СИМ. А именно при передвижении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости у них должны быть включены фонари или фары. Но ни на роликовых коньках, ни на скейтах фар не предусмотрено. Как и куда скейтбордисты должны закрепить фонари, чтобы обеспечить видимость себе, а также чтобы их видели автомобилисты? Куда должны быть направлены эти фонари? А главное, совершенно не понятно, как скейтбордисту, который управляет доской движениями тела, обеспечить стабилизацию этого света?

Также, по мнению главы Союза пешеходов, разрешать двигаться владельцам СИМ, которым исполнилось 14 лет, по обочине, а то и по проезжей части, ставит под угрозу жизни этих участников дорожного движения, тем более при езде со скоростью 60 км/ч. Чисто технически они не предназначены для движения по дорогам. Даже ямка или выбоина на дороге, которая соответствует ГОСТу и не представляет опасности для водителя машины, создает серьезные проблемы даже для водителя мотоцикла. А что говорить о тех, кто управляет самокатами! Ведь пятисантиметровая выбоина на асфальте станет для них смертельной на скорости 60 км/ч.

В общем проект поправок в правила, которые вводят понятие СИМ, не только не решает проблем с этим транспортом, а создает их еще большее количество, по сути, позволяя владельцам этой техники давить пешеходов, а также рекомендуя рисковать собственной жизнью, бросаясь под колеса автомобилей.

Между тем международный опыт показывает совершенно обратный подход к этой проблеме. Может стоит им и воспользоваться? Во многих странах возникали проблемы с электросамокатами и гироскутерами. Но ни в одной из них таких послаблений для владельцев этой техники не давалось.

А как у них?

Во Франции в 2019 году подготовлены изменения в Дорожный кодекс. Согласно им, вводится новая категория транспортных средств - "моторизованное личное транспортное средство". Возраст водителя должен быть не менее 12 лет. Движение по тротуару с использованием двигателя будет запрещено. Максимальная скорость движения по дорогам - 20 км/ч. На дорогах с активным пешеходным движением максимальная скорость - 8 км/ч.

В Швеции запрещено использовать на дорогах общего пользования электросамокаты с электродвигателем мощностью выше 250 Вт, максимальная скорость для движения установлена 20 км/ч.

В Германии на национальном уровне с 15 июня 2019 г. вступило в силу разрешение на движение по проезжей части электросамокатов, которые отвечают следующим требованиям: наличие руля или стойки определенной высоты, максимальная расчетная скорость не менее 6 км/ч и не более 20 км/ч, в населенных пунктах такие электросамокаты должны ездить по велополосам , дорожкам и велосипедным улицам. При этом обязательна страховка.

В США (Калифорния) разрешается движение по тротуару электросамокатам с максимальной конструктивной скоростью до 20 км/ч, для допуска на проезжую часть установлен минимальный возраст 16 лет.