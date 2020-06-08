Власти Новой Зеландии отменили все ограничительные меры по изоляции

На пресс-конференции Ардерн сообщила, что общественные и частные мероприятия могут проходить без каких-либо условий и ограничений, будет полностью возобновлена розничная торговля и работа гостиничного сектора. Кроме того, в прежнем объеме будет функционировать весь общественный транспорт.

В Новой Зеландии за последние 17 дней не было зафиксировано случаев заражения SARS-CoV-2, и именно это обстоятельство позволяет властям снять ограничения по социальному дистанцированию и открыть свою экономику.

Во многом это произошло из-за введения в стране строгой изоляции в течение почти семи недель, когда большинство предприятий были закрыты, а почти все новозеландцы, за исключением представителей властей и сотрудников экстренных служб, а также работников предприятий продовольственной сферы, должны были оставаться дома.

Как отмечает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Новой Зеландии, в понедельник из больницы был выписан последний человек, который находился под наблюдением во время лечения от коронавируса. Вместе с тем, в министерстве здравоохранения Новой Зеландии не склонны объявлять о "победе над COVID-19", не исключая случаев заражения от иностранцев при открытии границ. Медицинские чиновники рекомендовали властям на данном этапе воздержаться от этого шага. Они настаивают на том, чтобы власти страны продолжили эффективно предотвращать или сдерживать любые будущие "импортированные случаи из-за рубежа".