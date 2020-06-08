Новости

Полевой госпиталь в Чите принял первых пациентов с COVID-19 08:34
Фермеры ЕАО получат 98 млн рублей для повышения продуктивности 08:25
Kia больше не будет продавать Optima в России. Ее заменят другой моделью 08:20
Бывший помощник Трампа выпустит мемуары без одобрения Белого дома 07:58
Власти Новой Зеландии отменили все ограничительные меры по изоляции 07:53
Летний отпуск отменили 20 процентов россиян 07:41
На Камчатке начали благоустраивать "черный" пляж 07:41
В Якутске младенца нашли в мусорном баке 07:25
На Камчатке у 24 сотрудников Дома ребенка выявили COVID-19 07:09
Китай и Сингапур вновь возобновили взаимные поездки 07:08
В Красноярске задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов 07:07
СК сообщат о вспышке COVID-19 у вахтовиков в Хабаровском крае 07:01
В Шанхае начались испытания нового препарата против коронавируса 06:34
Короткая рабочая неделя у россиян завершится праздником 06:12
В Приамурье строительство ГПЗ защитит от COVID-19 спецотряд медиков 06:09
Тропический шторм "Кристобаль" обрушился на США 05:29
В Боливии остановили стройку ядерного центра "Росатома" 05:18
США обвинили российского музыканта в кибермошенничестве 05:08
Спасенного в приморской бухте дельфина нашли погибшим 04:46
В Забайкалье продлили действие ограничений по COVID-19 04:43
В Охотском море корабли ТОФ отбили воздушную атаку "противника" 04:38
Великобритания вводит двухнедельный карантин для прибывающих в страну 04:27
В Приморье СК проверит видео с мужчиной, лежавшим в чаше Вечного огня 04:03
Высланные из Чехии российские дипломаты прилетели в Москву 03:52
Южная Корея полностью возобновила школьный учебный год 02:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
Кто и когда должен платить за раздавленные деревьями автомобили
Кто и когда должен платить за раздавленные деревьями автомобили
08.06.2020 07:53
Рубрика: В мире

Власти Новой Зеландии отменили все ограничительные меры по изоляции

Текст: Максим Макарычев
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в понедельник, что все меры по борьбе с коронавирусом в стране будут отменены, начиная с 9 июня, за исключением закрытой границы. Таким образом, Новая Зеландия, страна с населением в пять миллионов человек, станет первой из промышленно развитых стран, снявшей ограничительные меры.

На пресс-конференции Ардерн сообщила, что общественные и частные мероприятия могут проходить без каких-либо условий и ограничений, будет полностью возобновлена розничная торговля и работа гостиничного сектора. Кроме того, в прежнем объеме будет функционировать весь общественный транспорт.

Фото: Hagen Hopkins/Pool Photo via AP
Премьера Новой Зеландии не пустили в кафе из-за новых правил

В Новой Зеландии за последние 17 дней не было зафиксировано случаев заражения SARS-CoV-2, и именно это обстоятельство позволяет властям снять ограничения по социальному дистанцированию и открыть свою экономику.

Во многом это произошло из-за введения в стране строгой изоляции в течение почти семи недель, когда большинство предприятий были закрыты, а почти все новозеландцы, за исключением представителей властей и сотрудников экстренных служб, а также работников предприятий продовольственной сферы, должны были оставаться дома.

Как отмечает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Новой Зеландии, в понедельник из больницы был выписан последний человек, который находился под наблюдением во время лечения от коронавируса. Вместе с тем, в министерстве здравоохранения Новой Зеландии не склонны объявлять о "победе над COVID-19", не исключая случаев заражения от иностранцев при открытии границ. Медицинские чиновники рекомендовали властям на данном этапе воздержаться от этого шага. Они настаивают на том, чтобы власти страны продолжили эффективно предотвращать или сдерживать любые будущие "импортированные случаи из-за рубежа".

В мире Океания Новая Зеландия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Короткая рабочая неделя у россиян завершится праздником
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
Высланные из Чехии российские дипломаты прилетели в Москву
В Красноярске задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов
Стрелявшего из окна дома в Москве мужчину задержали
МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США
Каким будет пляжный отдых в Европе из-за пандемии