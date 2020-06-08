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08.06.2020 23:38
Рубрика: Общество

ВОЗ: Россия должна быть готова к росту случаев заражения COVID-19

Текст: Ольга Игнатова
Российская система здравоохранения должна быть готова к возможному росту новых случаев заражения коронавирусом, предупредила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

"Когда ограничения начинают сниматься, важно продолжать выявлять и изолировать случаи заражения, выявлять и отслеживать контакты и подозрительные случаи и их также изолировать", - приводит ТАСС слова Вуйнович. Она также подчеркнула, что задачи системы здравоохранения усложняются: необходимо обеспечивать предоставление основных медицинских услуг и быстро реагировать на возможный рост новых случаев COVID-19.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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Вуйнович оценила действия столичных властей. По ее мнению, они поступательно приняли комплекс мер, которые позволили замедлить эпидемию и защитить систему здравоохранения от перегрузки. "Это снижение не просто естественное течение эпидемии", - отметила Вуйнович.

Ранее в интервью "Российской газете" Вуйнович заявила, что благодаря грамотным действиям эпидемиологической службы российская система здравоохранения не оказалась перегруженной. "Хватает и оборудования для искусственной вентиляции легких, и больничных коек. И меры изоляции сыграли свою роль. Благодаря этому мы надеемся, что снижение заболеваемости будет устойчивым", - отметила она. И подчеркнула, что возврат к нормальной жизни потребует того, чтобы все работодатели разработали меры инфекционной безопасности на рабочем месте. Это значит соблюдение физической дистанции и масочного режима, а также гигиены рук, поверхностей. "Возможно, меры и неудобные для людей, но это поможет держать вирус под контролем в нынешнем и следующем годах. До того времени, когда не разовьется устойчивый коллективный иммунитет или не появится вакцина", - уверена Вуйнович.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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