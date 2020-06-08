Высланные из Чехии российские дипломаты прилетели в Москву

Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Чехию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN. Информацию подтвердили в МИД республики.

Напомним, 5 июня Прага приняла решение выслать из страны двух сотрудников посольства РФ. Недружественный шаг был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ.

Москва назвала эти действия сфабрикованной провокацией, которая еще больше ухудшит и так непростые в последнее время российско-чешские отношения. Остается все меньше пространства для конструктивного диалога, констатировали в российской дипмиссии.

Отношения с Москвой целенаправленно портятся со стороны определенной части элиты Чехии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.