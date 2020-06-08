"Загадочное" исчезновение Алибасова получило объяснение

"Пропаже" накануне собственного дня рождения - в неизвестном направлении - музыкального продюсера Бари Алибасова нашлось прозаическое объяснение.

Как уверяет концертный директор артиста Виталий Фроликов, его работодатель никуда не пропадал и вообще с ним все нормально. Просто Бари Каримович не хотел праздновать свое 73-летие. Которое случилось 6 июня.

Ранее сообщалось, что 4 июня сын продюсера увез отца на такси "в неизвестном направлении" и далее уклонился от внятного комментария к случившемуся - тревожился пиарщик Алибасова Горжанкин.

"Он никуда не пропал. У него все нормально, ничего не случилось", - уточнил Фроликов каналу "Звезда". Напомнив, что когда у продюсера был юбилей, он его отметил. А тут дата не сказать, что сильно круглая. Поэтому и не отметил.

Плюс и адвокат Алибасова Сергей Жорин указал: ничего странного здесь нет, ведь продюсер уже не в первый раз "предпочитает избегать внимания общественности в свой день рождения". С деятелем культуры все в порядке - подтвердил юрист.