Бари Алибасов пропал накануне своего дня рождения

Музыкальный продюсер, мозговой центр проекта "На-На" Бари Алибасов, еще недавно не сходивший со страниц в связи с "кротовой" эпопеей, куда-то таинственно пропал накануне своего дня рождения.

Как передает Пятый канал, 6 июня многие коллеги и знакомые пытались поздравить деятеля культуры с 73-летием, но тщетно - Бари Каримович оказался недоступен. И никто не знает, где он. Включая пиар-директора Алибасова Вадима Горожанкина, который и энергично забил в набат.

Уточнено: ранее Горожанки всегда знал, где находится шеф. Теперь не знает. Отмечая в комментарии, что сын продюсера накануне - 4 июня - "неожиданно для всех куда-то увез отца" на такси, после "начав вести себя крайне подозрительно".

Вчера Горожанкину "с большим трудом" удалось дозвониться до Алибасова-мл., но тот "что-то пробурчал в трубку" и сразу ее бросил. И на дальнейшие попытки растревоженного Горожанкина с ним связаться не реагирует.

Пиарщик поделился с каналом глубокой тревогой по поводу происходящего, напирая: Алибасову "никогда не было свойственно скрываться от общества и никому об этом не сообщать". "Очень загадочно всё. Не понимаю, что в принципе случилось", - угрюмо подчеркнул пиар-директор музыканта. Информируя: "все события указывают на то, что исчезновение Алибасова может быть выгодно его сыну".

Однако зачем - еще предстоит пристально разобраться.

Но Горожанкин не исключает, что энигматичное событие может быть связано с имущественными вопросами и наследством. А именно - со скандальной историей вокруг квартиры супруги Алибасова - актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.