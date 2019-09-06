Семья Федосеевой-Шукшиной оказалась в центре нового скандала

В семье советской, российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной все опять не слава богу - наследие ее бывшего мужа, писателя, актера, режиссера и сценариста Василия Шукшина взялись делить при живой вдове. И сейчас, передает KP.RU, неприятная эта ситуация "достигла апогея". Когда в программе "Прямой эфир" в среду дочь актрисы Ольга "прокляла мужа матери - Бари Алибасова".

Отмечено, что Ольга изначально не одобряла выбор Лидии Николаевны, "заявляя, что уж лучше быть вдовой Шукшина, чем женой Алибасова". А теперь, когда Федосеева-Шукшина приболела, еще и "остро встал имущественный вопрос". Поскольку Лидии Николаевне принадлежит основная доля творческого наследия Василия Шукшина. Которая далее должна перейти наследникам актрисы - мужу и дочерям в равных долях.

Но продюсера Ольга в этом списке не видит, и, "чтобы Алибасову ничего не досталось, решает вопрос заранее - практически у постели больной матери".

При этом, как пояснила изданию адвокат Ольги Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник, речь "вовсе не о деньгах" - "Ольга Васильевна не претендует ни на квартиры, ни на другие материальные блага". Дело - в интеллектуальных правах, касающихся произведений ее отца, права публиковать их, вносить изменения, разрешать театральные постановки, телепередачи. "Вот единственное, что нас беспокоит", - уточнила юрист.

В настоящий момент такие права принадлежат четверым наследникам писателя: основная доля - вдове, остальное - трем дочерям Шукшина: Ольге и Марии - от брака с актрисой, и Катерине - от его предыдущей жены, Виктории Софроновой.

Между Ольгой и Марией, родными сестрами, сложились сложные отношения - признает адвокат. Но у них общая цель - продвигать наследие отца, "ради которой они всегда договариваются".

"Но представьте, что среди наследников вдруг появится чужой человек, "которому имя Василия Макаровича совершенно неважно, а важны деньги", - пугает представитель. Добавляя: в мире искусства ведь много случаев, "когда из-за распрей правообладателей забываются великие имена".

И, настаивает адвокат, цель сестер - пресечь такую опасную возможность.

По словам юриста, в какой-то момент Алибасов сам предложил Ольге написать отказную от наследства Василия Шукшина и разойтись миром. Но потом вдруг пошел на попятную: "Возможно, приценился, с чем имеет дело, ведь авторские права - тот же товар. Их можно уступать, продавать. А кроме того, это стабильный доход", - перечисляет адвокат.

Авторский гонорар "не очень большой" - порядка ста тысяч рублей в месяц. Но "небольшой" - это по меркам людей состоятельных. "А для человека неработающего это хорошие деньги, на которые можно жить". Плюс, когда заходит речь о посвященных памяти Шукшина телепрограммах, "гонорары возрастают в разы" и речь может идти и о семизначных суммах.

В итоге в семье Шукшиных все перессорились и пересудились из-за "квартирного вопроса", а теперь еще и делят авторские права - "при живой Лидии Николаевне!".