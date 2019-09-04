Видео: врач у Малышевой объяснил, что случилось с Алибасовым

Елена Малышева, ведущая одной из самых ярких программ отечественного ТВ "Жить здорово!", в свежем выпуске шоу Первого канала остановилась на случае музыкального продюсера Бари Алибасова.

Напомним на всякий случай: создатель проекта "На-На" практически все лето не сходил с повестки дня в связи с предполагаемым отправлением средством для прочистки канализации "Крот". Что вылилось в дикий "хайп", суд и предполагаемые же съемки фильма "Брат 3". При участии кота Чучи.

На официальном YouTube-аккаунте шоу доступен фрагмент, в котором Малышева дает ряд ценных замечаний касательно случая продюсера.

Отметив, в частности, что Алибасова пытались заклеймить лжецом, обвиняя в том, что вся суета вокруг "Крота" - исключительно пиар, призванный обратить внимание на юбилей "На-На". Хотя Бари Каримович и предоставил злопыхателям две справки, гласящие, что он на самом деле приложился к "Кроту" и изрядно пострадал.

"В начале лета в СМИ появилась информация о том, что Алибасов получил ожог пищевода, по ошибке выпив раствор для очистки труб. Но не прошло и двух недель, как Алибасов выписался из больницы и стал активно участвовать в различных ток-шоу. После этого продюсера обвинили во лжи. Так был ли ожог пищевода?" - гласит вступительное слово.

Малышева пригласила на шоу экспертов - врачей из института скорой помощи имени Склифосовского, которым Бари Алибасов официально разрешил рассказать все о его лечении.

И руководитель отделения токсикологии НИИ, врач-токсиколог с сорокалетним стажем, профессор Михаил Поцхверия с готовностью подтвердил, что Алибасов действительно поступил к ним с диагнозом "отравление прижигающей жидкостью". При этом отметив, что пациент был абсолютно трезв, когда его, Поцхверия, экстренно вызвали в институт: "Следов алкоголя не было обнаружено".

Кроме того, врач Юрий Тетерин, возглавляющий соответствующее отделение, прокомментировал эндоскопическое исследование пищевода продюсера, заверяя, что в нем присутствуют все признаки третьей и четвертой степени химических ожогов. После затянувшиеся.

То есть - подытоживая и ставя окончательную всем точкам точку - Бари Каримович действительно пил "Крот", никаких сомнений в том нет.