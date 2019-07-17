Бари Алибасов подрался с подругой на телешоу "Пусть говорят"

72-летний создатель проекта "На-На" Бари Алибасов, вот уже два месяца не покидающий новостные топы, продолжает, как в песне поётся, продолжать: в этот раз деятель культуры накинулся свою подругу Ляну Фридман на телешоу "Пусть говорят"

Как отмечает канал 360, потасовка началась после нелестных реплик Фридман в адрес супруги продюсера - актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Ляна заявила, что все беды Алибасова начались с появлением в его жизни вдовы Василия Шукшина. При этом она, Фридман, все делает для того, "чтобы он не оставался с Федосеевой".

Раздосадованный таким высказыванием, не так давно вышедший из комы (как утверждалось, во всяком случае) Алибасов подошел к женщине и попытался ее ударить. В результате Фридман "покинула съемочную площадку в слезах".

Кроме того, речь в программе шла и о квартирном вопросе. Также доставляющему Алибасову бедствия. Музыкант изложил, что еще в девяностые купил три квартиры и объединил их в одну, будучи уверенным, что является единственным собственником жилья. И каково же было его удивление, когда оказалось, часть этой квартиры вдруг оформлена на некоего неизвестного по фамилии Овчинник. Которого Алибасов теперь опасается.

Ранее лечащий врач Алибасова Мухина рассказала, от чего на самом деле лечили продюсера.