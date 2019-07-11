Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова

Песни, пляски и медийная истерия вокруг создателя группы "На-На" Бари Алибасова не прекращается практически ни на день.

Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка. При этом пиарщик продюсера вскоре признался, что они с патроном действительно разыгрывают спектакль. Тем не менее он настаивал на том, что Бари Каримович всё-таки выпил средства. Чему были предоставлены две (раз, два) доказательные справки.

Это ерунда, считает вдовец певицы и актрисы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев, в программе "На самом деле" Первого канала показавший скриншот переписки, которая свидетельствует, что отравление Алибасова - сплошь фикция.

На скриншоте - болeе чем недвусмысленная переписка помощника продюсера Сергея Моцаря с врачом, состоявшаяся за месяц до "инцидента": идет обсуждение деталей, того, как лучше всё преподнести.

"Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя", - пишет Моцарь. После чего стороны сходятся на варианте "желудок и мозг".

Ранее сообщалось, что группа "На-На", отмечающая в этом году тридцатилетие со дня создания проекта, разделась до трусов.