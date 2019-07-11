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Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова 12:38

Сын Бари Алибасова ответил на обвинения в адрес отца в симуляции

Новости
    11.07.2019, 17:12
Текст:   Олег Усков

На очередную попытку уличить продюсера Бари Алибасова в симуляции отравления "Кротом" тут же последовала, разумеется, ответная реакция.

Напомним: на шоу Первого канала "На самом деле" было сделано заявление, что Алибасов ничем не травился и вся ситуация - сплошная инсценировка. Подтверждением чему стал скриншот переписки помощника продюсера с врачом, где они обсуждают, как лучше можно все обставить.

Бари Алибасов, сын артиста, на все это весело хохочет, склоняясь к мнению, что организаторы шоу "выставили дураками самих участников передачи", - передает РИА Новости слова младшего Алибасова.

Утверждающего, что создатели "На самом деле" изначально намеревались сделать его "главным врагом, который зарабатывает на папе, чтобы поднять рейтинги", но в последний момент переиграли сценарий.

Как заверил Алибасов-мл., он умеет обманывать детектор лжи, поэтому когда его проверили на полиграфе, тот "ничего не показывает".

Фото: instagram.com/ buzova86
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"Мы договаривались, на каких вопросах я буду выдавать определенные эмоции, что мы подадим как правду, а что - как ложь", - вскрыл "кухню" шоу молодой человек. Добавляя, что, в итоге, "по факту они все провели по-другому - решили сделать так, что Бари Алибасов всех обманул".

Активный пиар-директор Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин, в свою очередь, сообщил РИА, что не знает, кто "слил" каналу фрагмент скандальной переписки.

Но это, в сущности, и не особо важно, так как "скриншот, который запросто сделать, это никакое не доказательство". А доказательство - "официальные справки" (первая, вторая), ясно дающие понять, что продюсер к "Кроту" все-таки прикладывался.

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