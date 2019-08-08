Продавец "Крота" ответил Алибасову

Советский, российский музыкант и продюсер Бари Алибасов, как и обещал, передумал не подавать иск к производителю средства для прочистки канализационных засоров "Крот", испив которого, оказался в реанимации.

По информации ТАСС, адвокат Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на ранее обозначенную сумму в сто миллионов рублей - к непосредственно производителю вещества и к гипермаркету, в котором оно было приобретено помощником продюсера.

"Только что подал в иск к производителю и продавцу "Крота", - заверил журналистов адвокат Алибасова Андрей Комиссаров. Уточнив: составляющие названной суммы - это 85 миллионов рублей за моральный вред и 15 миллионов - за ущерб, нанесенный здоровью.

"Производитель средства сыграл на запрос потребителя, и мы считаем, что данный - иск хорошая гражданская позиция, в защиту всех людей", - указал юрист.

Между тем в гипермаркете уже среагировали на претензии со стороны продюсера. Отметив, что в торговой точке "соблюдаются все требования законодательства РФ по реализации товаров" и имеются все документы, "которые подтверждают качество средства для прочистки канализационных труб "Крот".

Компания, передает РИА Новости, указывает, что производителем при поставках продукции было "предоставлено свидетельство о госрегистрации продукции, выданное управлением Роспотребнадзора по Москве". И согласно этому документу, обвиненная стороной Алибасова продукция "соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору".