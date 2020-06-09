Банки стали чаще отказывать заемщикам в одобрении ипотеки

В апреле падение спроса на новостройки достигало 65%, в конце мая-начале июня снижение спроса сократилось до 13-15% по сравнению с докризисным уровнем, рассказал Глушков.

"Сейчас мы наблюдаем достаточно большое количество запросов по получению ипотеки. Меры поддержки по субсидированию процентной ставки, безусловно, позитивно сказываются на спросе. Вернее, даже не на спросе, а на желании взять эту ипотеку", - отметил он. Параллельно увеличению заявок наблюдается небывалый процент отказов со стороны кредитных учреждений, сказал глава НОСТРОЙ: "Если ранее этот процент отказов составлял 2-3%, то по последнему мониторингу, который мы сделали неделю назад, процент отказа составил 7%".

Системообразующие банки, как правило, отказывают заемщикам, если по их справке 2-НДФЛ понятно, что клиент работает в отрасли, признанной пострадавшей от коронавируса. Кроме того, все банки отмечают, что качественных заемщиков становится все меньше с каждым годом, добавил Глушков.

ДОМ.РФ ранее отмечал, что банки одобряют 83% поданных заявок на льготную ипотеку под 6,5%.