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09.06.2020 14:35
Рубрика: Легковые авто

BMW прекратит выпуск автомобилей в России

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

Калининградский завод "Автотор" с середины июня прекратит сборку автомобилей марки BMW. Руководство завода заявляет, что было готово к такому варианту развития событий.

Остановка производства связана с нехваткой комплектующих, поставляемых из-за рубежа. Об этом со ссылкой на гендиректора "Автотора" Руслана Садыкова сообщает агентство ТАСС.

Фото: www.g20.bimmerpost.com
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Простой при оптимистичном сценарии продлится до начала следующего месяца:

"С середины июня производство BMW на заводе "Автотор" в Калининграде будет приостановлено. В начале июля планируется возобновить работу конвейера и выйти на штатный режим производства. Это не сиюминутное решение. Такой вариант развития событий был предусмотрен, были разработаны соответствующие меры, направленные на минимизацию негативных последствий сложившейся ситуации", - сообщил Садыков.

Для реализации частичной занятости персонала, задействованного на сборке BMW, на предприятии пройдёт ряд мероприятий по внеплановым и планово-предупредительным работам по обслуживанию оборудования.

Напомним, на "Автоторе" выпускаются практически вся линейка кроссоверов BMW и модели 3, 5 и 7 серий, также на предприятии организована сборка Kia, Hyundai, Genesis и коммерческих автомобилей различных брендов.

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