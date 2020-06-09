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09.06.2020 15:16
Рубрика: Спорт

Федун раскритиковал решение провести в Петербурге матч "Спартака" в КР

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости www.ria.ru Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости www.ria.ru
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости www.ria.ru

Президент московского "Спартака" Леонид Федун выразил недовольство решением исполкома Российского футбольного союза (РФС) провести полуфинальный матч Кубка России с участием его команды и санкт-петербургского "Зенита" в городе на Неве.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Ранее состоялся исполком РФС, в ходе которого было указано на ошибку в регламенте Кубка России. В итоге было принято решение использовать в определении хозяина поля прежнюю схему, согласно которой игра должна пройти в Санкт-Петербурге.

"Они говорят, что в регламенте была допущена ошибка. Поэтому решили сыграть полуфинал в Питере. Но ведь положение существует. И менять правила по ходу, на мой взгляд, абсолютно неправильно. Как я уже сказал, я проголосовал против. Большое количество людей воздержалось", - цитирует Федуна "Спорт-Экспресс".

По его мнению, "Зенит" является тяжеловесом в российском футболе, поэтому "любые запросы продавливаются". "К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство... И тогда все у них будет хорошо", - сказал Федун.

Спорт Футбол Кубок России Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Спортивные организации Российский футбольный союз Кубок России по футболу 2019/2020

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