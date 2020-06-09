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09.06.2020 13:52
Рубрика: Авто

ГИБДД опровергла информацию об ужесточении наказания за нарушения ПДД

Текст: Владимир Баршев
Госавтоиснпекция снова опровергает информацию об ужесточении ответственности водителей за нарушения правил, которая публикуется в интернете со ссылкой на некие мифические приказы и высказывания должностных лиц. Как правило, эта информация заканчивается ссылкой на рекламные ресурсы видеорегистраторов, антирадаров и прочих, сообщается на сайте Госавтоинспекции.
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Напомним, не столь давно по Сети стал гулять ролик, в котором глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников якобы заявляет, что превышение скорости до 20 км/ч будет наказуемо. Однако таких заявлений генерал не делал.

"По требованию Госавтоинспекции такие материалы оперативно удаляются из контента интернет-портала. На данный момент заблокировано более 50 таких публикаций и свыше 15 каналов. Госавтоинспекция призывает граждан скептически относиться к подобным информационным "вбросам" и не поддаваться на провокации" - сообщается на сайте ведомства.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области/ ТАСС
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Административная ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается федеральным законодательством, информация о внесении изменений в которое размещается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, а утвержденный нормативный правовой акт публикуется на официальном интернет-портале правовой информации.

Это уже не первое заявление Госавтоиснпекции о фейках со ссылками на ведомство, а также на несуществующие законодательные акты. В начале мая подобное заявление было сделано о том, что якобы летом вступит в силу закон, обязывающий всех автовладельцев устанавливать на автомобили видеорегистраторы. За их отсутствие, мол, будут штрафовать. Однако это тоже миф, который используют все те же недобросовестные продавцы таких приборов.