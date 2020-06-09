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09.06.2020 12:34
Рубрика: Российский автопром

Гоночную "копейку" за 510 тысяч рублей никак не могут продать

Текст: Валерий Карташов

ВАЗ-2101 для участия в кольцевых гонках MCGP выставили на продажу за 510 000 рублей. Несмотря на демократичную цену спортивного инвентаря, экземпляр из Санкт-Петербурга пытаются продать уже месяц.

Специально подготовленный автомобиль собран по всем канонам автоспорта и получил аэродинамический передний бампер, расширители арок, заниженную подвеску, соответствующий регламенту салон с каркасом безопасности.

Фото: Carscoops
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Под капотом "копейки" располагается форсированный карбюраторный 1,6-литровый мотор мощностью около 149 л.с. и крутящим моментом 160 Нм. Заднеприводный седан оснащается "механикой" с главной парой 4,44, дисковой блокировкой, электроусилителем руля, а также регулируемыми амортизаторами Spectrum и передним стабилизатором с регулируемой геометрией. ВАЗ-2101 MCGP весит примерно 885 кг.

MCGP расшифровывается как Moscow Classic Grand Prix и является международным открытым любительским лично-командным чемпионатом по кольцевым гонкам на исторических и классических автомобилях. Серия проводится с 2012 года, в соревнованиях принимают участие отечественные заднеприводные карбюраторные машины и машины иностранного производства, выпущенные до 1987 года. Примечательно, что с каждым годом количество участников только увеличивается.

Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
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Напомним, ВАЗ-2101 выпускался в период с 1970 по 1988 годы. Всего было произведено 2 710 930 "Жигулей" первой модели. 19 апреля 2020 года легендарной "копейке" исполнилось 50 лет.

Ранее "Российская газета" рассказывала о том, что специалисты Lada Sport создали реплику первого раллийного автомобиля Тольяттинского автозавода, который был разработан на базе ВАЗ-2101.