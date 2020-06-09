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09.06.2020 17:13
Рубрика: Культура

Хит Кипелова "Я свободен" стал гимном завершающейся самоизоляции

Текст: Наталья Лебедева
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Выходить из самоизоляции гораздо приятнее под музыку. Что и делают пользователи сервиса "Яндекс.Музыка", выбирая для этого ответственного момента композиции Валерия Кипелова, а также групп Queen, Bee Gees и Muse

"Яндекс.Музыка" опросила более тысячи своих слушателей по всей стране и выяснила, что после снятия режима ограничений они сделают первым делом и под какой трек.

Гимном выхода из самоизоляции для многих станет хит Кипелова "Я свободен". Лишь немного ему уступили композиции "I Want to Break Free" и "We Are the Champions" группы Queen. Тройку лидеров замыкают песни "Stayin' Alive" от Bee Gees и "Feeling Good" группы Muse.

Как изменились запросы горожан в самоизоляции

Оказавшись на свободе, большинство опрошенных намерены наконец отправиться на прогулку с семьей и друзьями. Лучше всего, по их мнению, это делать под песню "Летние вечера" группы "Дайте танк (!)".

"Затем большинство отправится в бар, ресторан или на вечеринку под "Плачу на техно" дуэта Cream Sodа и "Хлеб" и "Видели ночь" группы Zdob si Zdub. А следом в кино под "Freedom" американского рэпера Pharrell Williams", - цитирует авторов опроса ТАСС.

Те же, кто соскучился по работе, выбирают композицию Макса Коржа "Горы по колено".

Традиционные летние шашлыки тоже обзавелись своим негласным гимном - "Шашлындос" группы "Хлеб".

Но на этом наши сограждане останавливаться не собираются. Они мечтают "уйти на сутки в лес и горы с палаткой" или "просто идти, не прекращая", покататься на общественном транспорте и навестить бабушку.

Культура Музыка Рок РГ-Видео

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