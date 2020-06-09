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09.06.2020 11:17
Рубрика: Видео

И снова неотвратимая карма: обочечник застрял в кювете

Текст: Вадим Давыденко

На большинстве автодорог страны наступило долгожданное лето с неизбежными его атрибутами: духотой, пылью и удивительной смесью запахов горячего асфальта, бензинового выхлопа и свежескошенной травы на обочинах.

Фото: скриншот с wwww.youtube.com
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А еще одна верная примета лета - пробки на трассах в сторону юга, в которых отечественные автолюбители проводят столько же времени, сколько и на самом курорте, а то и больше, а также неотъемлемый элемент всех пробок - хитроумные обочечники. Теперь-то им не мешают ни зимние снежные сугробы, ни всесезонная грязь. Обгонять по сухой грунтовке сотни медленно ползущих машин - одно удовольствие.

Но нашему герою на белой "шестерке" немного не повезло: колея, по которой он собрался объезжать пробку, внезапно сделала резкий поворот, к которому он оказался не готов. Замерев на склоне на несколько секунд, водитель попытался газануть и тронуться с места, но вместо этого заскользил юзом в кювет, где и затих, к бурному восторгу едущих по трассе законопослушных водителей.

Окончание этой истории не попало в объектив регистратора, но можно предположить, что подниматься вверх по склону, скользя по густой молодой траве и рискуя сжечь сцепление, старенькой машине будет ох как непросто...

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#видео #авто