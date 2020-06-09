Новости

Михаилу Ефремову может грозить до семи лет лишения свободы за ДТП 08.06.2020
Военно-транспортный самолет ВВС США разбился в Ираке 08.06.2020
Садовое кольцо перекрыли после ДТП с Михаилом Ефремовым 08.06.2020
Опубликованы фото и видео ДТП с актером Михаилом Ефремовым 08.06.2020
ВОЗ: Россия должна быть готова к росту случаев заражения COVID-19 08.06.2020
Названа причина ДТП с участием Михаила Ефремова 08.06.2020
Актер Михаил Ефремов задержан после аварии в центре Москвы 08.06.2020
Артист Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы 08.06.2020
В Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом 08.06.2020
"Газпром" заключил крупнейший контракт на поставку газа внутри России 08.06.2020
Синоптике предупредили россиян о сильной жаре 08.06.2020
В Калмыкии возбудили дело после убийства малолетних детей и их матери 08.06.2020
"Главная причина, чтобы вернуться": Киану Ривз о сценарии "Матрицы 4" 08.06.2020
В Сирии боевики попытались захватить населенный пункт в зоне деэскалации 08.06.2020
TikTok почти догнал по популярности YouTube у подростков 08.06.2020
В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается 08.06.2020
В США суд установил залог для полицейского Човина в 1,25 млн долларов 08.06.2020
В Дагестане возбудили три дела за фейки о вертолетах с COVID-19 08.06.2020
Путин наградил посла РФ в Туркмении орденом Почета 08.06.2020
Иван Глазунов стал народным художником России 08.06.2020
Путин наградил эпидемиолога Малеева 08.06.2020
"Локомотив" покинул чемпион мира по футболу 08.06.2020
В США демократы представили законопроект о реформе полиции 08.06.2020
Путин поручил поддержать мукомолов 08.06.2020
Путин поручил продумать снижение стоимости перевозки сельхозпродукции по ж/д 08.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
08.06.2020 23:49
Рубрика: Культура

"Бетховен" встал на якорь

Юбилей композитора перенесли на следующий год из-за пандемии
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Спецвыпуск № 123(8177)
Одно из самых долгожданных событий в культурной жизни Германии - 250-летие со дня рождения великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена - решено было перенести на следующий год. Разумеется, из-за эпидемии коронавируса. Об этой драматичной истории, правда, со счастливым финалом, рассказывает Deutsche Welle.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Основные празднования, по планам немецких организаторов, намечались на два города: Бонн, где будущий классик родился, познал "Хорошо темперированный клавир" Баха, обучился премудростям органа и написал первые маршевые вариации, и богемную Вену, с которой связаны расцвет творчества и зрелые годы Людвига. Ранней весной из Бонна к дунайским водам должен был отправиться музыкальный "Бетховенский сухогруз". Прежде под именем "Дженни" он перевозил по европейским рекам уголь, а теперь собрал на борту виртуозных музыкантов, готовившихся к почетной миссии - славить Бетховена на всем пути следования.

Знаменитая "Ода к радости" является официальным гимном Евросоюза с 1972 года

Однако вмешался необоримый рок, преследовавший всю жизнь и самого композитора. Еще 12 марта на Рейне о борт заново окрещенного судна разбили бутылку шампанского, а уже спустя сутки было объявлено: музыканты остаются на берегу, вояж отменен. А вместе с ним еще почти 300 мероприятий, в том числе запланированный на сентябрь этого года грандиозный концерт боннского симфонического Бетховенского оркестра и его венских коллег, которые должны были синхронно исполнить главные произведения композитора.

Фото: youtube.com/Lindsey Stirling
Как будут выглядеть театры, музеи и музыкальные лейблы в 2030 году

И все же Бетховен одолел "корону". Фонд, управляющий торжествами, принял решение продлить юбилейный год до осени 2021-го. По словам Мальте Бёкера, директора Дома Бетховена (он находится в Бонне на той улице, где родился композитор, хранит уникальную коллекцию артефактов и архивных материалов, связанных с его жизнью, располагает собственным камерным концертным залом и издательством), вынужденная изоляция даже придала празднику неожиданную остроту.

Просто с концертных подмостков своевольный Бетховен волею судеб переместился в народ - на балконы и в плейлисты мобильных приложений, откуда бросает вызов обстоятельствам, прямо как при жизни. Это очень символично, ведь Бетховен всегда демонстрировал несгибаемую волю и оптимизм, напоминает Бёкер, с воодушевлением закачавший себе треки классика в телефон. В Германии не сомневаются: знаменитая бетховенская "Ода к радости" (4-я часть Симфонии N 9, объявленная в 1972 году официальным гимном ЕС) еще грянет, причем с новым пылом и страстью.

Кстати

Бетховен, вдохновленный строкой Шиллера "Люди - братья меж собой", задумывал "Оду к радости" как застольную песню. А сама Девятая симфония, на премьере которой он дирижировал оркестром, уже лишившись слуха, стала первым музыкальным произведением, внесенным в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Культура Музыка Классика

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Мишустин объявил о частичном снятии ограничений для зарубежных поездок
Как Москва будет возвращаться к привычной жизни
Путин подписал закон об увеличении минимального пособия на первого ребенка
В России появится федеральный регистр сведений о населении
Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице
Какими необычными премьерами удивили звезды в пору самоизоляции
Писатели-фантасты представили мир после пандемии