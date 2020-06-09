Одно из самых долгожданных событий в культурной жизни Германии - 250-летие со дня рождения великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена - решено было перенести на следующий год. Разумеется, из-за эпидемии коронавируса. Об этой драматичной истории, правда, со счастливым финалом, рассказывает Deutsche Welle.

Основные празднования, по планам немецких организаторов, намечались на два города: Бонн, где будущий классик родился, познал "Хорошо темперированный клавир" Баха, обучился премудростям органа и написал первые маршевые вариации, и богемную Вену, с которой связаны расцвет творчества и зрелые годы Людвига. Ранней весной из Бонна к дунайским водам должен был отправиться музыкальный "Бетховенский сухогруз". Прежде под именем "Дженни" он перевозил по европейским рекам уголь, а теперь собрал на борту виртуозных музыкантов, готовившихся к почетной миссии - славить Бетховена на всем пути следования.

Знаменитая "Ода к радости" является официальным гимном Евросоюза с 1972 года

Однако вмешался необоримый рок, преследовавший всю жизнь и самого композитора. Еще 12 марта на Рейне о борт заново окрещенного судна разбили бутылку шампанского, а уже спустя сутки было объявлено: музыканты остаются на берегу, вояж отменен. А вместе с ним еще почти 300 мероприятий, в том числе запланированный на сентябрь этого года грандиозный концерт боннского симфонического Бетховенского оркестра и его венских коллег, которые должны были синхронно исполнить главные произведения композитора.

И все же Бетховен одолел "корону". Фонд, управляющий торжествами, принял решение продлить юбилейный год до осени 2021-го. По словам Мальте Бёкера, директора Дома Бетховена (он находится в Бонне на той улице, где родился композитор, хранит уникальную коллекцию артефактов и архивных материалов, связанных с его жизнью, располагает собственным камерным концертным залом и издательством), вынужденная изоляция даже придала празднику неожиданную остроту.

Просто с концертных подмостков своевольный Бетховен волею судеб переместился в народ - на балконы и в плейлисты мобильных приложений, откуда бросает вызов обстоятельствам, прямо как при жизни. Это очень символично, ведь Бетховен всегда демонстрировал несгибаемую волю и оптимизм, напоминает Бёкер, с воодушевлением закачавший себе треки классика в телефон. В Германии не сомневаются: знаменитая бетховенская "Ода к радости" (4-я часть Симфонии N 9, объявленная в 1972 году официальным гимном ЕС) еще грянет, причем с новым пылом и страстью.

Кстати

Бетховен, вдохновленный строкой Шиллера "Люди - братья меж собой", задумывал "Оду к радости" как застольную песню. А сама Девятая симфония, на премьере которой он дирижировал оркестром, уже лишившись слуха, стала первым музыкальным произведением, внесенным в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.