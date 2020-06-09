Как селфи-камера в дисплее смартфона изменит мобильную фотографию

Трендом этой осени станут смартфоны с селфи-камерами, спрятанными в дисплее. Такое решение готовят как минимум несколько китайских производителей, а также его определенно стоит ждать и во флагманах. Эксперты рассказали, какие минусы есть у данной технологии и стоит ли опасаться за снижение качества селфи-снимков.

"Фронтальные камеры, которые встроены в экран, по качеству картинки не имеют никаких отличий, потому что любой объектив все равно имеет линзу: по сути, это то же самое стекло, которое его прикрывает, - объясняет Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. - Свойства этого стекла плюс-минус одинаковые, отличий именно с точки зрения физики процесса нет никаких".

Аналитик уверен, что из-за того, что камера спрятана в экране, изображение замыленным точно не получится.

"Это стереотипы, что объектив должен быть всегда чистым, не заляпанным. Это справедливо только для небольших объективов, во времена цифровой оптики, цифровой техники, было много экспериментов, когда люди узнавали, что даже если запачкать объектив или разбить его, то снимки все получаются все равно более-менее хорошими. Если объектив пыльный, заляпанный, на большой оптике снимки выходят неплохими", - заключил Муртазин.

С ним соглашается Филипп Трофимов, ведущий программы Вести.net. "Мобильная фотография является в большей степени вычислительной, поэтому качество фотографий не изменится", - считает он.

Руководитель Hi-Tech.Mail.Ru Дмитрий Рябинин полагает, что такой способ компоновки камеры в экране смартфона является в данный момент экспериментом.

"У такого решение множество проблем, - говорит он. - Основной компромисс заключается в нехватке света в области модуля, и из-за этого приходилось деформировать экран".

По словам эксперта, у ряда компаний в ранних прототипах заметно падало качество снимков, поэтому массовый выпуск таких устройств отложили. Тем не менее за последний год удалось свести оба недостатка к минимуму. Эксперт полагает, что что в этом году стоит ждать сразу несколько моделей с такими камерами, и они будут очень похожи между собой. "Интересные модели следует ждать лишь в 2021 году", - прогнозирует Рябинин.