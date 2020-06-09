Как селфи-камера в дисплее смартфона изменит мобильную фотографию

Новости

Из-за карантина на судах по всему миру застряли до 200 тысяч моряков 15:10
Под Калининградом дайвера придавило камнем на дне моря 15:08
Путин пожелал Голубеву успехов на выборах губернатора Ростовской области 15:06
Volkswagen приступил к сборке кроссовера Nivus 15:02
Автобус врезался в остановку в Чехии, три человека пострадали 14:59
Попова: Надеемся, с 1 сентября школы будут работать в обычном режиме 14:59
Блогер Сыендук озвучил анимационный сериал для взрослых "Скрестив мечи" 14:54
Полиция оцепила дом в Москве, где живет актер Михаил Ефремов 14:53
Полицейские попросили о переводе из Каталонии из-за "социального климата" 14:50
Определены люди, более привлекательные в качестве сексуальных партнеров 14:50
Киев расширил делегацию в контактной группе по Донбассу 14:44
Ученые изменили мнение о предназначении Великой китайской стены 14:43
В Петербурге мальчик соврал об избиении, чтобы его не отругала мама 14:40
Минпросвещения рекомендовало провести очные выпускные вечера после сдачи ЕГЭ 14:37
BMW прекратит выпуск автомобилей в России 14:35
Роспотребнадзор может рассмотреть возможность проверки на COVID перед лагерем 14:32
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым 14:30
В Беларуси создадут новые гаджеты для контроля здоровья 14:30
Мэр Хабаровска заразился коронавирусом 14:27
Патрушев сообщил об усилении рисков для безопасности на водном транспорте 14:24
В Петербурге в автосалоне хоккеиста Сушинского прошли обыски 14:15
Фанаты "Аквамена" предложили заменить жену Деппа женой Рейнольдса 14:15
Счетная палата выходит на рынок международного аудита 14:12
В Брянской области разрешили прогулки вдвоем 14:12
Суд отправил в СИЗО подростка, задержанного за изготовление бомбы 14:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
09.06.2020 14:20
Рубрика: Digital

Как селфи-камера в дисплее смартфона изменит мобильную фотографию

Текст: Иван Черноусов
Трендом этой осени станут смартфоны с селфи-камерами, спрятанными в дисплее. Такое решение готовят как минимум несколько китайских производителей, а также его определенно стоит ждать и во флагманах. Эксперты рассказали, какие минусы есть у данной технологии и стоит ли опасаться за снижение качества селфи-снимков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Фронтальные камеры, которые встроены в экран, по качеству картинки не имеют никаких отличий, потому что любой объектив все равно имеет линзу: по сути, это то же самое стекло, которое его прикрывает, - объясняет Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. - Свойства этого стекла плюс-минус одинаковые, отличий именно с точки зрения физики процесса нет никаких".

Фото: iStock
Определен самый мощный в мире Android-смартфон

Аналитик уверен, что из-за того, что камера спрятана в экране, изображение замыленным точно не получится.

"Это стереотипы, что объектив должен быть всегда чистым, не заляпанным. Это справедливо только для небольших объективов, во времена цифровой оптики, цифровой техники, было много экспериментов, когда люди узнавали, что даже если запачкать объектив или разбить его, то снимки все получаются все равно более-менее хорошими. Если объектив пыльный, заляпанный, на большой оптике снимки выходят неплохими", - заключил Муртазин.

С ним соглашается Филипп Трофимов, ведущий программы Вести.net. "Мобильная фотография является в большей степени вычислительной, поэтому качество фотографий не изменится", - считает он.

Руководитель Hi-Tech.Mail.Ru Дмитрий Рябинин полагает, что такой способ компоновки камеры в экране смартфона является в данный момент экспериментом.

Фото: iStock
Нужно ли устанавливать антивирус на телефон?

"У такого решение множество проблем, - говорит он. - Основной компромисс заключается в нехватке света в области модуля, и из-за этого приходилось деформировать экран".

По словам эксперта, у ряда компаний в ранних прототипах заметно падало качество снимков, поэтому массовый выпуск таких устройств отложили. Тем не менее за последний год удалось свести оба недостатка к минимуму. Эксперт полагает, что что в этом году стоит ждать сразу несколько моделей с такими камерами, и они будут очень похожи между собой. "Интересные модели следует ждать лишь в 2021 году", - прогнозирует Рябинин.

Digital Гаджеты

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Губернатор Подмосковья анонсировал снятие ограничений
Матвиенко дала рекомендации регионам по организации детского отдыха
Китай не будет участвовать в переговорах о контроле над вооружениями
Ученые: COVID-19 мог распространяться в Китае еще в прошлом августе
Исполком РФС утвердил календарь чемпионата и Кубка России