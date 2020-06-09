Какое место в автомобиле наиболее безопасно для ребенка

Специальное автокресло для детей, оснащенное системой "Изофикс", - это самое лучшее устройство для перевозки ребенка. Большую роль в безопасности играет и место его размещения в салоне автомобиля.

Наихудшим вариантом считается переднее сиденье. Дети до 11 лет могут ездить здесь только с использованием специальных устройств, соответствующих их возрасту и весу - люльки или автокресла. Часто спереди мамы возят грудничков, чтобы постоянно видеть их.

Правильно будет установить люльку против хода машины: при резком торможении ребенок упирается в сидение спиной и меньше рискует получить травму. Главное в этом случае - не забыть отключить подушку безопасности, иначе это может кончиться плохо. Но передняя часть машины больше подвержена различным повреждениям при ДТП, поэтому по возможности детей нужно размещать на заднем сиденье.

Самый безопасный вариант - это среднее место сзади, пишет aif.ru. При боковых ДТП ребенок будет находиться достаточно далеко от дверей, при лобовом столкновении - не ударится головой о спинку переднего сиденья. Главное здесь - хорошо пристегнуть его ремнями безопасности к креслу. Штатные ремни, как правило, плохо удерживают ребенка, сидящего на бустере или адаптере, поэтому без кресла не обойтись.

Но проблема в том, что далеко не у всех автомобилей предусмотрены крепления "Изофикс" для среднего места на заднем диване. Поэтому многим приходится выбирать для детского кресла одно из двух боковых сидений сзади. В этом случае стоит предпочесть левое место за сиденьем водителя.

По статистике удары в левый борт автомобиля приходятся реже, чем в правый. В том числе и потому, что водитель инстинктивно пытается избежать удара в свою сторону и уводит эту часть машины от столкновения. Поэтому для детского кресла место за водителем будет вторым по уровню безопасности вариантом после среднего сзади.