Китайский поставщик заставил нервничать Илона Маска

Компания CATL, которая отметилась в качестве крупного поставщика элементов питания для электрокаров Volkswagen, BMW, Toyota и Tesla, готова совершить революцию: представить миру аккумулятор с ресурсом 2 миллиона километров и сроком службы 16 лет, что вдвое превышает показатели самых современных батарей.

Об этом заявил генеральный директор Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL) Цзэн Юйцюнь, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Предполагается, что новый тип аккумуляторов значительным образом поспособствует трансформации сегмента электрокаров. Например, долговечная батарея может передаваться "по наследству", помогая сократить статью расходов на владение "зелёным" транспортным средством. При этом стоимость элемента питания нового поколения будет всего на 10% выше.

Юйцюнь сказал, что его компания готова выполнить любой поступивший заказ, подвесив тем самым интригу в вопросе о том, какой автопроизводитель сделает электромобиль с самым живучим аккумулятором первым.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в ближайшее время Tesla намерена комплектовать свои модели новым типом батарей, срок эксплуатации которых составляет 8 лет или 1.6 миллиона километров. Предполагается, что новые источники питания для Tesla не имеют печатных контактов и не содержат в своём составе дорогого редкоземельного металла - кобальта.

Также господин Юйцюнь спрогнозировал увеличение спроса на электромобили, особенно сильна эта тенденция будет в начале 2021 года.