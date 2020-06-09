КНДР прекращает любое общение с Южной Кореей

Сообщение о прекращении работы каналов связи передало сегодня Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Наша сторона в 12 часов 9 июня 2020 года полностью отрежет и отключит линию связи между властями Севера и Юга Кореи, которая поддерживалась через постоянный межкорейский офис связи, в том числе коммуникационные линии между военными Севера и Юга в районе Восточного и Западного морей, а также горячую линию между штаб-квартирами ЦК Трудовой партии Кореи и администрацией президента Южной Кореи Чхонвадэ", - говорится в сообщении ЦТАК.

Информагентство отмечает, что решение было принято в ходе заседания с участием заместителя председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоля и 1-го заместителя заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон. Последняя, напомним, является также младшей сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына и на днях уже выступила с заявлением, где жестко раскритиковала власти Южной Кореи. По мнению Ким, Сеул виноват, что не запрещает антисеверокорейским активистам, многие из которых являются перебежчиками из КНДР, запускать в Северную Корею воздушные шары с листовками критического содержания в адрес Ким Чен Ына и строя КНДР.

На совещании было подчеркнуто, что "работа с Югом" теперь превращается в "борьбу с врагом". В сообщении ЦТАК также отмечается, что прекращение работы линии связи - лишь первый шаг, после которого могут последовать новые действия Севера в отношении Юга.

Официальной реакции Сеула пока не было, но ясно, что это стало большим разочарованием для правительства Республики Корея во главе с президентом Мун Чжэ Ином. Данная ситуация стала, пожалуй, крупнейшим кризисом в межкорейских отношениях за последние три года. Мун сделал большую ставку на развитие сотрудничества с Севером, трижды лично встречался с Ким Чен Ыном, ездил в Пхеньян. После первых критических заявлений Севера по поводу листовок в правительстве Юга отметили, что они готовят закон, который станет основой для блокирования деятельности тех, кто направляет листовки. Кроме того, буквально на днях полиция не дала активистам осуществить новую заброску листовок и Библий в КНДР. Но, как видно, это не произвело впечатление на Пхеньян.

В Южной Корее также опасаются, что Север заявит о расторжении всех соглашений с Югом и вернется к тактике нагнетания напряженности и военных провокаций на межкорейской границе. С другой стороны, не исключено, что таким образом Север подталкивает Юг к более активному межкорейскому сотрудничеству и отказу от политики следования в фарватере линии США в отношении КНДР, в основе которой лежит продолжение санкционного и прочего давления Вашингтона на Пхеньян.