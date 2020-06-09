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9 июня 2020 г.

Указ губернатора Магаданской области от 8 июня 2020 года № 103-у "О внесении изменений в указ губернатора Магаданской области от 02 апреля 2020 г. № 57-у "О введении режима повышенной готовности на территории Магаданской области"

Дата подписания 8 июня 2020 г.
Опубликован 9 июня 2020 г.

Постановляю:

1. Внести в указ губернатора Магаданской области от 02 апреля 2020 г. № 57-у "О введении режима повышенной готовности на территории Магаданской области" изменения, изложив его в следующей редакции:

"О введении режима повышенной готовности на территории Магаданской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" постановляю:

1. Ввести на территории Магаданской области режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения й ликвидации чрезвычайных ситуаций Магаданской области с 00 часов 00 минут 18 марта 2020 года до 00 часов 00 минут 23 июня 2020 года.

2. Органам управления Магаданской областной территориальной подсистемы привести в готовность силы и средства для реализации первоочередных мер по предупреждению и локализации возможной чрезвычайной ситуации, связанной с завозом и распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области.

3. Установить, что режим функционирования "Повышенная готовность", установленный пунктом 1 настоящего указа, в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации, может быть продлен либо отменен досрочно.

4. Признать утратившими силу:

- указ губернатора Магаданской области от 18 марта 2020 г. № 44-у "О введении режима повышенной готовности на территории Магаданской области";

- указ губернатора Магаданской области от 24 марта 2020 г. № 49-у "О внесении изменений в указ губернатора Магаданской области от 18 марта 2020 г. № 44-у".

5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя председателя Правительства Магаданской области Белозерцева А.Н.

6. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов



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