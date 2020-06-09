Минпросвещения рекомендовало провести очные выпускные вечера после сдачи ЕГЭ

Министерство просвещения РФ рекомендует провести очные выпускные вечера в школах после завершения Единого госэкзамена (ЕГЭ). Об этом заявил во вторник глава ведомства Сергей Кравцов.

Во вторник он принял участие в совещании совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, которое провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Кравцов напомнил, что 27 июня состоится всероссийский выпускной вечер для учащихся 11-х классов в режиме онлайн.

"Мы рекомендуем после завершения ЕГЭ уже провести выпускные, с Роспотребнадзором мы говорили, это выпускные традиционные после ЕГЭ", - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что очные выпускные могут пройти после ЕГЭ там, где будет благоприятная эпидемическая ситуация, и с соблюдением требований Роспотребнадзора.