Мужчина купил автомобиль, который оказался сейфом для наркотиков

Американец купил на аукционе в Рио-Гранде-Сити автомобиль, но он не знал, что покупка является сейфом с 34 килограммами наркотиков.

Однажды субботним утром в отделении полиции города Ларедо раздался звонок. Позвонивший мужчина взволнованным голосом доложил шерифу, что обнаружил в купленном на аукционе автомобиле какие-то свёртки, предположительно с наркотиками. Проверить догадку местного жителя выехала опергруппа с командой кинологов.

Владелец автомобиля в ходе первичного осмотра автомобиля обнаружил 17 свёртков, полицейские с собаками нашли в тайнике ещё столько же. Анализ показал, что в свёртках весом 1 кг каждый находился кокаин. Общая стоимость находки составила порядка 850 000 долларов.

"Я благодарю и поздравляю человека, который сообщил нам о наркотиках, найденных в автомобиле, - цитирует издание LMT Online шерифа полиции. - Если бы он не был честным человеком, то эта отрава бы попала в руки плохих людей".