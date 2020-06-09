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09.06.2020 09:05
Рубрика: Легковые авто

Мужчина купил автомобиль, который оказался сейфом для наркотиков

Текст: Константин Руссов
Фото: Courtesy Of The Webb County Sheriff’s Office Фото: Courtesy Of The Webb County Sheriff’s Office
Фото: Courtesy Of The Webb County Sheriff’s Office

Американец купил на аукционе в Рио-Гранде-Сити автомобиль, но он не знал, что покупка является сейфом с 34 килограммами наркотиков.

Однажды субботним утром в отделении полиции города Ларедо раздался звонок. Позвонивший мужчина взволнованным голосом доложил шерифу, что обнаружил в купленном на аукционе автомобиле какие-то свёртки, предположительно с наркотиками. Проверить догадку местного жителя выехала опергруппа с командой кинологов.

Фото: Пресс-служба Nissan.
Названы автомобили с самыми капризными "автоматами"

Владелец автомобиля в ходе первичного осмотра автомобиля обнаружил 17 свёртков, полицейские с собаками нашли в тайнике ещё столько же. Анализ показал, что в свёртках весом 1 кг каждый находился кокаин. Общая стоимость находки составила порядка 850 000 долларов.

"Я благодарю и поздравляю человека, который сообщил нам о наркотиках, найденных в автомобиле, - цитирует издание LMT Online шерифа полиции. - Если бы он не был честным человеком, то эта отрава бы попала в руки плохих людей".