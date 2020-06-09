На Камчатке продают уникальную для России машину

На продажу выставлен уникальный для России автомобиль - американский инкассаторский броневик на базе Ford F Super Duty. Экземпляр выпущен в 1995 году, укомплектован 7,3-литровым дизельным двигателем, автоматической коробкой передач, задним приводом и бронекорпусом, изготовленным и оснащенным по стандартам машин для перевозки наличности. Таких броневиков даже в США осталось немного, так что это своего рода классика.

Покупателя ищет Агентство по страхованию вкладов (АСВ), уполномоченное заниматься реализацией имущества банков-банкротов. Машина реализуется в рамках процедуры распродажи имущества "Камчаткомагропромбанка", у которого Центробанк (регулятор) отобрал лицензию в 2019 году.

Выдача по VIN-номеру на сайте ГИБДД свидетельствует, что машина была импортирована в Россию в 2000 году, но впервые на учет встала в 2007 году (то есть в течение первых семи лет ее даже не использовали). За все время у нее был один единственный владелец - тот самый "Камчаткомагропромбанк".

Корпус машины имеет двухтоновую окраску с сочетанием серого и синего оттенков. Эта схема характерна для инкассаторских броневиков в США. В России в 90-е и нулевые годы инкассаторские машины окрашивали в бежевый цвет с зелеными полосами на боковинах.

В объявлении на сайте АСВ говорится, что Ford будет продан с открытых торгов, которые назначены на 29 июня 2020 года по схеме аукциона на понижение. Стартовая цена составляет 1 995 671 рубль, в случае если покупатель на найдется, ее будут понижать с шагом 10%. Утверждается, что документы на автомобиль в порядке - нет запретов на регистрационные действия.