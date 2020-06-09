Назван самый популярный в России смартфон. Он стоит 16 тысяч рублей

Аналитики "М.Видео-Эльдорадо" подвели итоги исследования продаж смартфонов в России в мае 2020 года. Согласно подсчетам, в последний месяц весны россияне купили 2,4 миллиона смартфонов на общую сумму почти 40 миллиардов рублей.

Средний чек по сравнению с прошлым годом снизился незначительно - на два процента, а покупатели стали чаще выбирать устройства из среднего (20-40 тысяч рублей) и нижнего (5-15 тысяч рублей) ценового сегментов, ориентируясь на оптимальное соотношение цены и качества.

Самой продаваемой в России моделью смартфона стал Samsung Galaxy A51 с 64 Гб памяти - такой аппарат продается по цене от 16 тысяч рублей. Также в пятерку популярных вошли Honor 20 Lite, Honor 8A, Galaxy A10 и Galaxy A30s.

Galaxy A51 стал лидером рейтинга по версии "Яндекс.Маркета" - в списке популярности он также занял первую строчку.