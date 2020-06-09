Николай Патрушев рассказал о рисках в Арктике

Необходимо в кратчайшие сроки завершить подготовку проекта закона о государственной молодежной политике в России и обеспечить его принятие после вступления в силу изменений в Конституции. Об этом во вторник заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, открывая видеосовещание по вопросам безопасности на Северо-Западе страны.

Сейчас доработкой законопроекта занимается рабочая группа Госсовета под руководством губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Патрушев напомнил, что актуальность решения задач при работе с молодежью подтверждается подготовленной по инициативе президента поправке в Конституцию. Она предусматривает установление единых правовых основ системы воспитания и образования, а также отнесение вопросов молодежной политики к предмету совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ.

После молодежной тематики участники совещания перешли к вопросам безопасности ТЭК, гидротехнических сооружений и водного транспорта.

"Авария на ТЭЦ в Норильске подтверждает, что недооценка всех факторов и потенциальных угроз, в том числе связанных с изменением климата, ведет к серьезным экологическим последствиям и материальным затратам, а также может сыграть на руку тем, кто стремится дискредитировать политику России в Арктике", - заявил Патрушев. В связи с этим он подчеркнул необходимость особого внимания к вопросам обеспечения безопасности объектов ТЭК в Арктической зоне России.

Как заявил секретарь Совбеза, для предотвращения повторения подобных событий руководителям субъектов РФ следует принять жесткие меры контроля за состоянием энергетических объектов. В том числе они должны немедленно информировать о них органы госвласти. Еще одно ЧП - обрушение моста под Мурманском. По словам секретаря СБ РФ, это яркий пример недостаточного контроля за его состоянием и несвоевременное проведение ремонтных работ. Это, по словам Патрушева, привело к прекращению железнодорожного сообщения и поставило под угрозу функционирование Мурманского морского торгового порта. "Следует усилить надзор за техническим состоянием гидротехнических сооружений, принимать меры по их своевременной модернизации", - заметил Патрушев.

Обрушение моста под Мурманском - яркий пример слабого контроля за его состоянием и ремонтом

Секретарь Совбеза заявил и об усилении рисков провокаций и незаконного вмешательства. Также он обратил внимание на рост аварийных происшествий в связи с физическим и моральным старением флота.