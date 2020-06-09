Песков назвал чудовищным ДТП с участием Ефремова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ДТП с участием актера Михаила Ефремова, назвал чудовищной аварию с участием пьяного водителя, которая заканчивается гибелью человека.

"Здесь, к сожалению, речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель, и неважно, кто он, устроил аварию, в которой погиб человек", - сказал представитель Кремля.

На просьбу оценить предложения лишить Ефремова звания заслуженного артиста и на вопрос, как вообще в Кремле относятся к тому, чтобы за такие деяния лишать артистов регалий и отзывать ордена, Песков сказал: "Об этом мы вообще не думаем".

Напомним, что вечером 8 июня Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Экспертиза показала, что актер был пьян.