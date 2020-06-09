Поединок между Нурмагомедовым и Гэйтжи может пройти в сентябре

Бой между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного титула Джастином Гэйтжи запланирован на сентябрь нынешнего года.

Об этом ТАСС рассказал менеджер россиянина Ризван Магомедов. Он добавил, что на данный момент точная дата и место боя еще не определены.

"У нас есть ориентировочный месяц - это сентябрь. Место боя и точная дата пока не сообщались. Все находится в подвешенном состоянии, так как числа турниров еще не утверждены. Повторюсь, есть только приблизительная дата боя", - сообщил Магомедов.

Менеджер Нурмагомедова добавил, что варианты с другими соперниками не рассматриваются.

На счету Нурмагомедова 28 боев в ММА и 28 побед. Статистика Гэйтжи, который в мае сенсационно нокаутировал Тони Фергюсона, 22 победы и 2 поражения.