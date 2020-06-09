Приставы не смогут арестовать за долги президентские выплаты на детей

Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на каждого ребенка, которые разово получат семьи в рамках мер поддержки в период пандемии, получили иммунитет от ареста судебными приставами. Об этом сообщили "РГ" в Федеральной службе судебных приставов. Это значит, что у должников эти деньги не заберут.

Соответствующие поправки внесены в статью 101 закона "Об исполнительном производстве". Эта статья перечисляет виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание.

"При этом в соответствии с принятыми подзаконными нормативными актами администратор единовременной выплаты должен указывать специальный код, наличие которого обеспечит информирование кредитной организации о виде дохода, на который не может быть обращено взыскание, что позволит в полной мере обеспечить реализацию закона", - пояснили в ФССП. Иными словами, даже случайный арест этих денег невозможен. Защищенные средства будут специальным образом маркироваться банками.

Закон, который установил защитные механизмы, вступил в силу 1 июня. Напомним, также, что единовременная выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет была установлена указом главы государства в качестве дополнительной меры социальной поддержки.