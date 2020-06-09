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09.06.2020,  
13:30
Текст:  Светлана Цыганкова

Разработчик рассказал об испытаниях новейшего бронеавтомобиля "Атлет"

Опытные образцы бронированных автомобилей многоцелевого и специального назначения "Атлет" в ближайшее время начнут госиспытания. Их должны завершить к концу нынешнего года.

Фото: Пресс-служба Военно-промышленной компании
Новый бронеавтомобиль "Атлет" испытали на подрыв и обстрел

На сегодняшний день завершены предварительные испытания, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий. Он добавил, что машины уже преодолели 16 тысяч километров по ускоренной программе, что соответствует 30 тысячам в обычных условиях. Испытывали "Атлеты" и на бездорожье, и на разных типах трасс, и на искусственных неровностях. И за это время не было ни одной неисправности.

Бронеавтомобиль получил литеру "О". Это позволит начать опытно-конструкторские работы на оснащение "Атлета" различными системами вооружений, в том числе и новым дистанционно-управляемым боевым модулем.

В испытаниях будут участвовать две модификации. Во-первых, это автомобиль многоцелевого назначения АМН 233121 с пятидверным бронированным корпусом и, во-вторых, автомобиль специального назначения АСН 233122 с трехдверным корпусом и вращающимся погоном на люке.

В первом варианте нет собственного вооружения, огонь ведется через бойницы в окнах или из люков в крыше из табельного оружия. Во втором будет стоять пулемет КОРД калибра 12,7 миллиметра, автоматический гранатомет АГС-17 калибра 30 миллиметров и 7,62-мм пулемет "Печенег". Предусмотрена возможность хранения как пулеметов, гранатометов и боеприпасов, так и реактивных противотанковых гранат РПГ-26 (РШГ-2).

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