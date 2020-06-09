Прием заявок на всероссийский конкурс благоустройства малых городов и исторических поселений еще не завершен, но в муниципалитетах уже призывают голосовать за местные проекты. Каждый надеется на победу, ведь в этом случае города получат не только субсидии для работ по благоустройству, но и приток инвестиционной активности. Местный бизнес тоже участвует в формировании заявки и вносит свою финансовую лепту. Конкурс проходит в четвертый раз. Корреспондент "РГ" выяснила, чего ждут предприниматели от таких перемен и что изменилось в малых городах после того, как субсидии на благоустройство из бюджета получены, а работы выполнены.

Условия выбора

Особенность всероссийского конкурса - принцип открытого голосования по выбору места для благоустройства. Раньше его проводили параллельно с массовыми мероприятиями: на праздниках, в общественных местах выставляли урны, раздавали всем желающим поучаствовать в судьбе городов бюллетени, затем подсчитывали голоса. Теперь, когда пандемия коронавируса поставила все это под запрет, с голосованием стало сложнее.

- Мы предложили на выбор места для благоустройства в соцсетях и на нашем сайте, - рассказывает представитель администрации курского Льгова Елена Маслова. - Всего участвовало три объекта: наша достопримечательность - башня Шамиля, улица Карла Маркса с прилегающими дворовыми территориями и Красная площадь. Горожане выбрали улицу - за нее отдали 54 процента голосов.

Достопримечательность, которая теперь в числе первых на каждой карте туристических объектов Курской области - башня Шамиля, вопреки ожиданиям, набрала всего восемь процентов. В городской администрации это считают вполне логичным: ведь сейчас гораздо важнее обустроить места, по которым люди ходят каждый день. Тот объект, на который, возможно, приедут посмотреть туристы, тоже важен, но не настолько, чтобы выбирать его в первую очередь.

Социально-экономическое обоснование каждого проекта предполагает повышение туристического потенциала малого города. Однако это, по мнению экспертов, не главное. Горожане просят решить банальные проблемы: обустроить центральные улицы с пешеходными зонами, на которых уже не так и комфортно прогуливаться, привести в порядок разбитые и неухоженные дворы, а также благоустроить знаковые места районных центров, например, парки и скверы, а также набережные. Иначе, как пишут в соцсетях активные горожане, туда стыдно привести приехавших издалека гостей.

Есть в каждом проекте и такой пункт, как синхронизация с другими госпрограммами. Иными словами, реконструкция и благоустройство знаковых мест, выбранных горожанами, станет своего рода отправной точкой для строительства дорог, спортсооружений, обновления музеев.

Для своих и для туристов

Чиновники уверяют, что новая плитка, малые архитектурные формы, обновленное уличное освещение, фонтаны, ротонды, замысловатые цветники и прочее привлекает в обустроенные районы бизнес. К примеру, какая набережная без кафе? На центральной улице выгодно построить гостиницу, открыть ресторан или магазин, не говоря уже о киосках с мороженым, блинных с горячим чаем и прочем микрообщепите, сувенирных лавках, пунктов проката велосипедов и самокатов в случае, если проектом предусмотрены зоны для прогулок.

Горожане просят обустроить центральные улицы с пешеходными зонами, привести в порядок разбитые тротуары и неухоженные дворы

Примечательно, что некоторые города отправляют заявку на участие в конкурсе во второй раз, уже став победителями. В Курчатове Курской области таким образом решили продолжить строительство зоны отдыха и развлечений "Теплый берег" около пруда-охладителя атомной электростанции. Из 125 миллионов рублей на строительство скейт-парка, трассы по триатлону, павильона, где расположится скалодром, фудкорт и пункты проката, а также общего благоустройства территории - пятую часть составят инвестиции бизнеса, который уже намерен работать на побережье. Об этих объектах попросили сами курчатовцы, проголосовавшие за проект: местным жителям хочется, чтобы в этой зоне отдыха открылись точки общепита, проката, да и много чего еще.

Во втором по величине городе Курской области - Железногорске - участие в конкурсе называют шансом для развития. Жители выбрали в качестве конкурсного объекта парк Никитина, чтобы не просто облагородить место, которое уже называют "зеленым магнитом". Туда намерены привлекать бизнес на основе государственно-частного партнерства. По мнению авторов проекта, это позволит экономике города горняков пусть не намного, но все же снизить зависимость от Михайловского горно-обогатительного комбината. Впрочем, финансирование от МГОК - свыше 177 миллионов рублей - в проекте тоже предусмотрено.

Туристическая составляющая просматривается в большинстве проектов. Так, липецкий город Лебедянь, который пока известен разве что производством соков и молочной продукции, намерены сделать привлекательнее для туристов. Победа в конкурсе позволит создать здесь пешеходную зону, которая объединит памятные места о знаменитостях, живших в городе. В Задонске уже обустроен маршрут для променада мимо достопримечательностей, но его хотят продлить и разнообразить ландшафтным лабиринтом, сенсорным садом для детей и спортивной зоной.

Курский Фатеж, где жил и творил великий композитор Георгий Свиридов, а также находится архиерейское подворье Святителя Луки, тоже намерены превратить в жемчужину для туристов. Дом-музей композитора уже достаточно посещаем, однако, как отмечают авторы проекта, городу не хватает комфортного пространства для прогулок, занятий спортом, а также разнообразных культурных мероприятий. Планируется создать такую зону возле музея. Глава города Евгений Лобов отмечает, что Фатеж сегодня незаслуженно забыт гостями. В 1980-е годы город считался одним из лучших в регионе как раз благодаря развитым рекреационным пространствам. Скажем, для того, чтобы покататься на колесе обозрения, сюда съезжались со всей области. Со временем многое пришло в упадок, но старшее поколение помнит город красивым и комфортным. А авторы проекта, благодаря федеральным субсидиям и активности местного бизнеса, который, к слову, пока пользуется лишь близостью федеральной трассы, - надеются вернуть Фатежу былую славу и увеличить поток туристов.

Обязательства для прибыли

Однако на предпринимателей, которые указаны в документации к заявкам в оргкомитет конкурса, все это накладывает дополнительные обязательства, связанные с пожеланиями жителей. Хорошо, если в обновленном парке предусмотрены фудкорты, места для торговли сувенирами, фаст-фудом и напитками. Но бывает и так, что люди хотят просто парковую зону, похожую на лес с пешеходными тропинками. И тогда ничего не поделать.

Чиновники, формируя заявки, стараются найти баланс между чаяниями жителей и интересами бизнеса

Чиновники, формируя заявки, стараются выполнить все пожелания, найти своего рода баланс между чаяниями горожан и интересами бизнеса. Предпринимателей заранее предупреждают, что в случае победы в конкурсе они тоже будут принимать непосредственное участие в реализации проекта.

Липецкий город Чаплыгин выиграл конкурс на благоустройства центральной улицы. Теперь там вовсю идут работы. Проект предполагает открытие гостиницы и кафе, и они, по словам представителя администрации Ларисы Стругановой, в стадии завершения - там идут отделочные работы. При этом владелец бизнеса является собственником земли на этой улице, однако он вынужден считаться с общей концепцией благоустройства.

- Приведу простой пример - укладывается плиткой тротуар рядом с гостиницей. Чтобы все выглядело гармонично, предприниматель выкладывает территорию такой же плиткой, - поясняет Лариса Струганова. - То же самое - со скамейками, вазонами для цветов, малыми архитектурными формами, которыми будет ограничена парковка для автомобилей. Все это должно быть одинаковым на протяжении всей улицы, таковы правила дизайн-кода. И предприниматели, участвуя в проекте, принимают на себя обязательства не нарушать их.

При этом сами представители бизнес-сообщества стремятся войти в состав комиссии, которая формирует заявку. В таком случае они уже примерно представляют, как нужно изменить внешний вид своего объекта, чтобы он, с одной стороны, гармонировал со всем микрорайоном, парком или улицей, а с другой - имел собственную изюминку.

Конечно, предприниматели понимают, что победа в конкурсе - это еще и шанс увеличить свои доходы, - говорит Лариса Струганова. - Так что те обязательства, которые они берут на себя, вполне оправданы.