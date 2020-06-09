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09.06.2020 20:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Михаил Ефремов стал обвиняемым по делу о смертельном ДТП

Текст: Владимир Баршев
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, совершенного в нетрезвом состоянии, повлекшее смерть человека. Следствие также направило в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы. Сам задержанный вину в содеянном признал.
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС
Фото: Роман Канащук/ТАСС

Таким образом актер из подозреваемого превратился в обвиняемого. И обвиняется он по пункту "А" части 4 статьи 264 УК РФ, предусматривающей суровое и безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В организме Михаила Ефремова нашли наркотики

Предполагается, что суд примет решение еще сегодня, 9 июня. Напомним, что ранее Михаила Ефремова привезли на допрос в подразделение полиции по Центральному округу Москвы. Там же он был задержан в рамках Уголовно-процессуального кодекса. Так что особой спешки, для того, чтобы избрать ему меру пресечения не было. Но громкое дело требует оперативных действий.

Напомним, что в понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. В этом месте Садовое кольцо делает изгиб. На кадрах видеозаписи видно, как джип, двигавшейся во второй от центра дороги полосе, на изгибе продолжает движение прямо и врезается в лобовую в другую машину. В ДТП пострадал водитель Lada, он был госпитализирован и позже в больнице скончался. Ефремова полиция задержала и отправила на медицинское освидетельствование. Экспертиза установила, что артист во время ДТП был пьян. Доля алкоголя в выдохе в 5,6 раза превышала допустимое значение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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