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09.06.2020 19:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ефремова официально задержали за смертельное ДТП

Текст: Иван Петров
Столичная полиция сообщила о задержании "водителя иномарки, подозреваемого в совершении ДТП со смертельным исходом". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве. Фамилия задержанного на сайте московской полиции не называется, но в главке не скрывают, что речь идет об известном актере Михаиле Ефремове. Отмечается, что подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-Процессуального кодекса РФ.

Согласно указанной статье УПК, подследственный может быть задержан на срок до 48 часов. Это время он будет находиться в изоляторе временного содержания при отделе полиции. За эти двое суток следователь должен определиться своими подозрениями - и либо отпустить человека, либо обратиться в суд с ходатайством об аресте фигуранта. Тогда уже подозреваемый переедет в СИЗО, где и будет находиться во время расследования. При этом в 91-й статье УПК есть оговорка. Если следователь не укладывается в 48 часов, есть возможность продлить этот срок до 72 часов.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В организме Михаила Ефремова нашли наркотики

8 июня около 22 часов, по данным следствия, напротив дома 3 на Смоленской площади Михаил Ефремов совершил столкновение с автомобилем "Лада". Водитель отечественного авто получил в результате этого ДТП тяжелые травмы и был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ. Ему грозит до 12 лет колонии. Ранее было установлено, что в момент аварии актер был не только пьян, но и, вероятно, под действием наркотиков. Либо он употреблял их ранее - в его крови были обнаружены следы наркотиков.

Происшествия Правосудие Следствие Москва ГУМВД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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