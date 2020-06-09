Ефремова официально задержали за смертельное ДТП

Согласно указанной статье УПК, подследственный может быть задержан на срок до 48 часов. Это время он будет находиться в изоляторе временного содержания при отделе полиции. За эти двое суток следователь должен определиться своими подозрениями - и либо отпустить человека, либо обратиться в суд с ходатайством об аресте фигуранта. Тогда уже подозреваемый переедет в СИЗО, где и будет находиться во время расследования. При этом в 91-й статье УПК есть оговорка. Если следователь не укладывается в 48 часов, есть возможность продлить этот срок до 72 часов.

8 июня около 22 часов, по данным следствия, напротив дома 3 на Смоленской площади Михаил Ефремов совершил столкновение с автомобилем "Лада". Водитель отечественного авто получил в результате этого ДТП тяжелые травмы и был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ. Ему грозит до 12 лет колонии. Ранее было установлено, что в момент аварии актер был не только пьян, но и, вероятно, под действием наркотиков. Либо он употреблял их ранее - в его крови были обнаружены следы наркотиков.