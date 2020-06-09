Михаил Ефремов устроил пьяное ДТП с трагическим исходом

Авария произошла в понедельник вечером прямо в центре столицы, на Смоленской площади. В этом месте Садовое кольцо делает небольшой изгиб. Судя по видеозаписи с места происшествия, Ефремов, двигавшийся на своем Jeep Grand Cherokee во второй от центра дороги полосе, на этом изгибе и не подумал поворачивать. Он продолжил движение прямо, выехал на встречную полосу, где влобовую столкнулся с автомобилем Lada. Эти особенности характерны для ДТП, в которых водитель заснул за рулем. Спал ли он, сейчас сказать невозможно. Как утверждают источники в полиции, в машине Ефремов был один. Но - в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его медобследование, которое всегда проводится при авариях с пострадавшими, показало, по данным СМИ, 1,05 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Для сравнения: пьяным считается тот, у кого содержание алкоголя в выдохе превышает 0,16 мг/л.

Содержание алкоголя в выдохе актера в 6,5 раза превышало допустимые нормы. Такие показания соответствуют примерно половине литра выпитой водки.

За рулем автомобиля Lada находился 57-летний Сергей Захаров. Сам он из Рязани. В Москве работал курьером. И в этот злополучный вечер он как раз отвез последний заказ и ехал домой. В результате аварии он получил многочисленные переломы, в том числе основания черепа. До 5 утра врачи боролись за его жизнь. Но травмы оказались с ней несовместимы. В Рязани у него остались жена, двое детей и мать.

Изначально в отношении актера было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК, которая предусматривает ответственность за аварию, совершенную в нетрезвом виде, в которой человек получил тяжкие ранения. Она предусматривает принудительные работы или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Мера пресечения была выбрана в виде подписки о невыезде. Но после того, как стало известно о смерти потерпевшего, дело переквалифицировали по пункту "А" части 4 этой же статьи. Она не предусматривает никакой иной ответственности, кроме лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Примечательно, что нижние рамки этих статей появились буквально год назад. Они были введены, чтобы еще строже наказывать нетрезвых водителей. Чтобы даже у судей не осталось бы никаких возможностей под тем или иным предлогом смягчить наказание пьяному водителю, если он совершил тяжкое преступление.

И вот под эту утяжеленную статью сейчас попал Михаил Ефремов.

На момент подготовки материала в номер актеру не было предъявлено еще никаких официальных обвинений. Он проходил как подозреваемый. Следователям также не удалось его допросить. Потому что актер чувствовал себя плохо. Но стало известно, что следствие планирует изменить меру пресечения на более строгую - домашний арест. Сделать это может только суд.

Несмотря на то что следствие не могло провести допрос и предъявить обвинение, адвокат актера Виталий Чернышев сообщил, что Михаил Ефремов готов сотрудничать со следствием и давать показания, как только ему станет лучше. Также он готов оказать любую помощь семье погибшего.

Надо сказать, что хоть статья, по которой заведено дело, строгая, но на нее также распространяется возможность закрыть дело за примирением сторон. Хотя, как показывает судебная практика, в случае с пьяными ДТП судьи примирение практически не рассматривают. А если такое проходит, то высшие инстанции по жалобе прокуратуры такие решения отменяют.

Также судьи могут назначить наказание ниже низшего предела, если на то есть соответствующие основания. В их число могут войти содействие следствию, деятельное раскаяние, извинения и возмещения ущерба семье погибшего.

Надо сказать, что московская прокуратура уже взяла это дело под свой контроль. А также проверит все прошлые аварии и нарушения правил дорожного движения актером. А также даст оценку мерам, которые принимались в его отношении полицией.

Перед подписанием номера появилась информация о том, что Михаила Ефремова повезли на допрос в отделение полиции Центрального административного округа Москвы.

Комментарии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ДТП с участием актера Михаила Ефремова, назвал чудовищной аварию с участием пьяного водителя, которая заканчивается гибелью человека. "Здесь, к сожалению, речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель, и неважно, кто он, устроил аварию, в которой погиб человек", - сказал представитель Кремля.

На просьбу оценить предложения лишить Ефремова звания заслуженного артиста и на вопрос, как вообще в Кремле относятся к тому, чтобы за такие деяния лишать артистов регалий и отзывать ордена, Песков сказал: "Об этом мы вообще не думаем".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Спикер подчеркнул, что давление на следствие недопустимо.

- Закон один для всех, - уверен Володин. - Пьяная езда недопустима. Если это влечет гибель человека - наказание до 12 лет тюрьмы, кто бы за рулем ни был. Ответственность сейчас установлена очень высокая, констатировал спикер. Можно еще раз вернуться к этому вопросу, если мы посчитаем в рамках правоприменительной практики, есть какие-то недоработки или сбои в законе, будем корректировать.

Подготовили Кира Латухина, Татьяна Замахина