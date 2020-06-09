Как будут развиваться музейные проекты Союзного государства

10 июня 2020 года музею-усадьбе Льва Толстого "Ясная Поляна" исполнится 99 лет. Впервые музей отпразднует свой день рождения в онлайн-формате. Для поклонников творчества Толстого и партнеров из разных городов и стран это станет прекрасной возможностью провести вместе с музеем особенный день.

"Ясную поляну" поздравит Государственный музей истории белорусской литературы, который является крупнейшим литературным музеем Беларуси. У обоих музеев большое количество партнеров, в том числе по линии Союзного государства.

- В рамках Союзного государства мы совместно реализовали интересный проект, - рассказал директор Государственного музея истории белорусской литературы Михаил Рыбаков. - В музее истории белорусской литературы было представлено коллекционное издание "Кавказские произведения" Льва Толстого. Сборник был выпущен в 2018 году в Пятигорске издательством "Снег" совместно с Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого "Ясная Поляна". В издание вошли известные кавказские произведения писателя "Набег", "Рубка леса", "Разжалованный", "Мильтон и Булька", "Казаки", "Кавказский пленник", "Хаджи-Мурат". Военные кавказские рассказы Толстого явились подступом к созданию известной народной эпопеи - романа "Война и мир". Влияние Толстого на белорусскую литературу охватывает все формы связей - и контактные, и типологические в их разнообразных оттенках, оно затрагивает не только ее эстетику, но и сферу идейную.

Государственный музей истории белорусской литературы сотрудничает и с другими литературными и мемориальными музеями России. Подписано соглашение с Государственным музеем А.С. Пушкина, с которым белорусы обновили свое сотрудничество.

Также у белорусов есть проекты, которые инициированы Литературным музеем Максима Богдановича. Благодаря поддержке Союзного государства музей получил литературу, посвященную трудам белорусов, которые проживали на территории России. Все это происходит благодаря интересу к белорусской литературе за рубежом, а также к русской литературе в Беларуси.

На стадии разработки находятся проекты, направленные на поддержку талантливой молодежи Союзного государства.

У белорусского литературного музея музея появился совместный проект с белорусами Иркутска (Иркутское товарищество белорусской культуры им. Яна Черского - прим. автора) с целью возрождения и развития духовных и культурных ценностей белорусов, проживающих в России.

При товариществе действует 15 фольклорных ансамблей, белорусский народный хор, три танцевальных группы, молодежный клуб "Крывічы", библиотека белорусской литературы, музей-мастерская "Белорусская хатка", постоянная выставка-продажа белорусских сувениров, редакция бюллетеня-газеты "Маланка", консультативный центр "Аист" и литературно-исторический клуб "Спадчына" ("Наследие").

В рамках этого направления предложено провести конкурсы среди белорусской молодежи в Сибири.

- Мы являемся соучредителями конкурса с последующим вручением наград. Важно отметить, что культурные проекты в рамках Союзного государства помогают поддерживать традиции и взаимосвязь писателей, поэтов, литераторов, критиков двух стран в различные периоды. Интерес к литературе многогранен и не стеснен какими-либо границами, - уверен Михаил Рыбаков.