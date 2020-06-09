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09.06.2020 13:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Леонид Рошаль: Ограничения нужно снимать, но вирус пока не побежден

Текст: Ирина Невинная

Решение постепенно отменять ограничения, связанные с пандемией коронавируса, правильное, но делать это нужно осторожно, так как вирус еще не побежден. Такое мнение высказал глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), доктор Леонид Рошаль.

С 9 июня по решению мэра Москвы Сергея Собянина в Москве прекращают действовать самоизоляция и пропускной режим, отменен и график прогулок. Леонид Рошаль сказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что поддерживает решение и считает его взвешенным. Однако предупредил, что окончательно вирус еще не побежден.

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"Москва довольно так жестко себя повела в этом и правильно повела. Не знаю, у меня такого ощущения, что мы победили до конца корону, у меня нет", - сказал Рошаль.

Тем не менее, по мнению известного доктора, все время жить в состоянии карантина невозможно. надо выходить из него, продолжая соблюдать меры предосторожности.

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