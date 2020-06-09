Михаила Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа

Таганский суд Москвы арестовал до 9 августа актера Михаила Ефремова по ходатайству следствия о ДТП по вине нетрезвого водителя, повлекшем смерть человека. Правда, речь идет о домашнем аресте. Актеру установлен ряд ограничений.

Напомним, что актеру буквально накануне было предъявлено обвинение. До этого, с него сняли подписку о невыезде и задержали в рамках Уголовно-процессуального кодекса. После чего следствие обратилось с ходатайством в суд об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на домашний арест. Основание стало то, что актер не проживает по указанному адресу. Впрочем, на избрание меры повлияло и то, что он не явился в назначенное время на допрос.

Однако и сам Михаил Ефремов просил в суде назначить ему домашний арест. Так что интересы всех сторон в этом деле учтены.

Напомним, в понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. В этом месте Садовое кольцо делает изгиб. На кадрах видеозаписи видно, как джип, двигавшейся во второй от центра дороги полосе, на изгибе продолжает движение прямо и врезается в лобовую в другую машину.

В ДТП пострадал водитель Lada, он был госпитализирован и позже в больнице скончался. Ефремова полиция задержала и отправила на медицинское освидетельствование.