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09.06.2020 15:34
Рубрика: Дороги

Парковка в Москве 12 и 13 июня будет бесплатной

Текст: Сергей Жуков

В честь Дня России парковку в столице сделают бесплатной на два дня. Об этом сообщила пресс-служба администратора Московского парковочного пространства (АМПП).

В Москве заработали все виды проездных

По информации ведомства, плата за парковку в городе отменяется 12 и 13 июня. Оставить свою машину в эти дни можно будет на любой улице, включенной в зону парковочного пространства. В том числе там, где действует тариф 380 рублей в час. Парковки же со шлагбаумом продолжат работу в прежнем режиме. "Несмотря на праздник и выходной день, просим горожан не собираться большими компаниями и не совершать необязательных поездок", - напоминают в АМПП.

Парковка остается по-прежнему бесплатной для волонтеров, врачей и медперсонала городских, федеральных и частных клиник, работающих с больными COVID-19. "Они могут бесплатно оставлять автомобили на уличных парковках и городских парковках со шлагбаумом в любой день недели", - отмечают в АМПП.

#парковки в Москве