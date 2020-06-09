Новости

В Пермском крае пропала двухлетняя девочка 09:07
Мужчина купил автомобиль, который оказался сейфом для наркотиков 09:05
В Подольске мужчина избил продавца магазина скалкой и украл товар 09:00
Михаила Ефремова отпустили под подписку 08:59
В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку 08:56
Синоптики рассказали о жаре в Москве 9 июня 08:55
На Чукотке паводок подтопил две взлетно-посадочные полосы 08:48
Видео: медведь влез в полицейскую машину и устроил в салоне погром 08:30
Пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым скончался 08:27
Нефтепродукты с аварийной ТЭЦ попали в озеро Пясино под Норильском 08:06
Ущерб от урагана в Чите превысил 100 миллионов рублей 08:03
Ровно через неделю Третьяковская галерея примет первых гостей 08:02
Какое место в автомобиле наиболее безопасно для ребенка 08:02
СМИ: Отдых в России может подорожать на 20-30 процентов 07:52
Разлившееся в Норильске топливо преодолело боновые заграждения 07:30
Рогозин: Предоставленный американцам шанс сохранить полеты к МКС был бесценен 06:48
МЧС: Региональным властям следует увеличить территории пляжей 06:39
На дне Байкала произошло землетрясение 06:37
В Екатеринбурге скончался один из сбитых фургоном пешеходов 06:35
В США демократы потребовали убрать забор рядом с Белым домом 06:15
В Хабаровском крае начали набор волонтеров для исследования COVID-19 06:06
В Санкт-Петербурге подготовят план поэтапного снятия ограничений 05:51
На Благовещенск обрушился тропический ливень 05:35
Город инков Мачу-Пикчу в Перу откроется для туристов первого июля 04:42
Глава полиции Портленда отказалась от должности в пользу афроамериканца 04:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
09.06.2020 08:02
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Ровно через неделю Третьяковская галерея примет первых гостей

Государственная Третьяковская галерея откроется для посетителей 16 июня. С даты, когда в Москве, по словам мэра Сергея Собянина, снимут запрет на работу музеев.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Как Москва будет возвращаться к привычной жизни

"На первом этапе культурные учреждения смогут принимать ограниченное число людей в своих залах. Попасть на выставки можно будет по электронным билетам", - сообщает "Эхо Москвы".

Свою работу Третьяковская галерея начнет в выставки под названием "Русская сказка: от Васнецова до сих пор". Именно ее первой увидят посетители. 10 июля здесь планируют открыть экспозицию "Ненавсегда", посвященную эпохе застоя.

Культура Культура Арт Культура Арт Музеи и памятники Культура Арт Актуальное искусство Культура Арт Живопись Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым скончался
СМИ: Отдых в России может подорожать на 20-30 процентов
КНДР прекращает любое общение с Южной Кореей
Рогозин: Предоставленный американцам шанс сохранить полеты к МКС был бесценен
В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
Какими необычными премьерами удивили звезды в пору самоизоляции
Писатели-фантасты представили мир после пандемии