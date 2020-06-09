Ровно через неделю Третьяковская галерея примет первых гостей

Государственная Третьяковская галерея откроется для посетителей 16 июня. С даты, когда в Москве, по словам мэра Сергея Собянина, снимут запрет на работу музеев.

"На первом этапе культурные учреждения смогут принимать ограниченное число людей в своих залах. Попасть на выставки можно будет по электронным билетам", - сообщает "Эхо Москвы".

Свою работу Третьяковская галерея начнет в выставки под названием "Русская сказка: от Васнецова до сих пор". Именно ее первой увидят посетители. 10 июля здесь планируют открыть экспозицию "Ненавсегда", посвященную эпохе застоя.