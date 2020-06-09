В Москве заработали все виды проездных

С отменой режима самоизоляции и пропусков на общественном транспорте Москвы снова заработали все виды проездных билетов. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Для проезда во время режима самоизоляции можно было пользоваться только картой "Тройка". Теперь к оплате принимаются снова соцкарты и бумажные билеты. Плюс турникеты вновь срабатывают на банковские карты. У водителей билеты купить пока нельзя.

Продлить неиспользованные проездные можно будет в кассах метро и киосках "Мосгортранса" с 12 июня, если с 30 марта до 9 июня по нему было совершено не больше 22 поездок.