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09.06.2020 14:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мэр Хабаровска заразился коронавирусом

Текст: Артем Красиков

У мэра Хабаровска Сергея Кравчука подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом сообщил сам градоначальник на своей странице в Instagram.

Фото: Пресс-служба правительства Кабардино-Балкарии
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"Сегодня получили результаты теста на коронавирус. У моей супруги, к счастью, результат отрицательный. Но она остается на лечении. У меня тест на COVID-19, к сожалению, положительный", - сказал глава Хабаровска.

Напомним, что 4 июня Сергей Кравчук отправился на самоизоляцию, так как вирус обнаружили у одного из его родственников. Мэра госпитализировали в городскую больницу № 10. Временно исполнять обязанности Кравчука будет вице-мэр Ирина Шапиро.

Всего в Хабаровском крае зарегистрировано 2596 случаев заболевания новой инфекцией, 1382 пациента выздоровели, 17 скончались.

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