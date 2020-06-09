Мэр Хабаровска заразился коронавирусом

У мэра Хабаровска Сергея Кравчука подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом сообщил сам градоначальник на своей странице в Instagram.

"Сегодня получили результаты теста на коронавирус. У моей супруги, к счастью, результат отрицательный. Но она остается на лечении. У меня тест на COVID-19, к сожалению, положительный", - сказал глава Хабаровска.

Напомним, что 4 июня Сергей Кравчук отправился на самоизоляцию, так как вирус обнаружили у одного из его родственников. Мэра госпитализировали в городскую больницу № 10. Временно исполнять обязанности Кравчука будет вице-мэр Ирина Шапиро.

Всего в Хабаровском крае зарегистрировано 2596 случаев заболевания новой инфекцией, 1382 пациента выздоровели, 17 скончались.