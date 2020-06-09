Ущерб от урагана в Чите превысил 100 миллионов рублей

Порядка 106 миллионов рублей составил ущерб, нанесенный ураганом, обрушившимся на Читу 13 мая. Чтобы помочь Забайкалью справится с последствиями буйства стихии правительство РФ планирует выделить средства из федерального бюджета.

Рассмотреть вопрос о софинансировании капитального ремонта жилых домов и социально значимых объектов поручил президент России Владимир Путин.

"В районах края были организованы комиссии по оценке ущерба. С 9 июня введен режим ЧС, начнем восстанавливать объекты", - сообщил руководитель департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Александр Жужурин.

Ремонтировать поврежденные дома начнут за счет денег из местного бюджета. Если решение о выделении краю материальной помощи будет положительным, позже потери компенсирую федеральными средствами.