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09.06.2020 08:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ущерб от урагана в Чите превысил 100 миллионов рублей

Текст: Дина Непомнящая

Порядка 106 миллионов рублей составил ущерб, нанесенный ураганом, обрушившимся на Читу 13 мая. Чтобы помочь Забайкалью справится с последствиями буйства стихии правительство РФ планирует выделить средства из федерального бюджета.

Фото: iStock
Видео: В Чите ураган сорвал крыши с нескольких домов

Рассмотреть вопрос о софинансировании капитального ремонта жилых домов и социально значимых объектов поручил президент России Владимир Путин.

"В районах края были организованы комиссии по оценке ущерба. С 9 июня введен режим ЧС, начнем восстанавливать объекты", - сообщил руководитель департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Александр Жужурин.

Ремонтировать поврежденные дома начнут за счет денег из местного бюджета. Если решение о выделении краю материальной помощи будет положительным, позже потери компенсирую федеральными средствами.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита

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