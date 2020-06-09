В Приморье завели дело на мужчину, лежавшего в чаше Вечного огня

В городе Артеме на мужчину, который лег в чашу Вечного огня, завели уголовное дело о вандализме (часть первая статьи 214 УК РФ), сообщает следственное управление СК РФ по Приморскому краю.

Известно, что 6 июня подозреваемый забрался в чашу Вечного огня памятника-мемориала войнам-артемовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, лег в нее и закурил.

Личность злоумышленника быстро установили. 25-летний местный житель задержан и доставлен для дачи показаний. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.