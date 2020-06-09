Новости

В Санкт-Петербурге подготовят план поэтапного снятия ограничений 05:51
На Благовещенск обрушился тропический ливень 05:35
Город инков Мачу-Пикчу в Перу откроется для туристов первого июля 04:42
Глава полиции Портленда отказалась от должности в пользу афроамериканца 04:42
В Приморье завели дело на мужчину, лежавшего в чаше Вечного огня 04:35
Расстрелявшему сослуживцев срочнику предъявили новое обвинение 04:18
Захарова оценила заявления США о "причастности" России к беспорядкам 04:01
Почтальон из Якутии выиграла квартиру в лотерею 03:59
Участник поджога полицейского участка в Миннеаполисе предстанет перед судом 03:44
На Камчатке 11-летнего мальчика убило током 03:33
COVID-19 помешал переговорам РФ и США по исследованию Венеры 03:28
Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием актера Ефремова 02:44
Под новые санкции США попали более сотни судов иранской компании 02:37
Трамп: Полиция должна использовать только "подходящий" уровень насилия 02:37
Американские астронавты дважды выйдут в открытый космос с борта МКС 02:13
В США истребитель F-35A совершил жесткую посадку 02:05
ВОЗ рекомендовала россиянам продолжить соблюдать масочный режим 01:10
В электронную трудовую книжку можно будет внести старые записи 01:00
Михаил Ефремов был пьян в момент ДТП 00:35
Четверо военнослужащих пострадали при крушении C-130 в Ираке 00:29
Очевидцы рассказали о состоянии спровоцировавшего ДТП актера Ефремова 00:17
МВД подтвердило задержание Михаила Ефремова 00:12
МГИК: Ротация членов избиркома не отразится на работе 00:06
Пострадавший в ДТП с участием Ефремова находится в крайне тяжелом состоянии 00:04
Михаилу Ефремову может грозить до семи лет лишения свободы за ДТП 08.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
09.06.2020 04:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье завели дело на мужчину, лежавшего в чаше Вечного огня

Текст: Ольга Журман

В городе Артеме на мужчину, который лег в чашу Вечного огня, завели уголовное дело о вандализме (часть первая статьи 214 УК РФ), сообщает следственное управление СК РФ по Приморскому краю.

В Нижнем Тагиле возбудили дело после осквернения Вечного огня

Известно, что 6 июня подозреваемый забрался в чашу Вечного огня памятника-мемориала войнам-артемовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, лег в нее и закурил.

Личность злоумышленника быстро установили. 25-летний местный житель задержан и доставлен для дачи показаний. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Происшествия Преступления Криминал Общество История Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Мишустин объявил о частичном снятии ограничений для зарубежных поездок
Как Москва будет возвращаться к привычной жизни
Михаил Ефремов был пьян в момент ДТП
Путин подписал закон об увеличении минимального пособия на первого ребенка
В России появится федеральный регистр сведений о населении
Видео: В Москве полиция накрыла антикарантинную вечеринку
Верховный суд подтвердил, что нарушитель на дороге преимуществ не имеет